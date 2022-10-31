Оприлюднено заявку «Шахтаря» на заключний матч Ліги чемпіонів

У заключному матчі Ліги чемпіонів донецький «Шахтар» в очному поєдинку зійдеться з німецьким «РБ Лейпциг»

У середу, 2 листопада, «Шахтар» проведе заключний і вирішальний матч групового етапу Ліги чемпіонів проти «Лейпцига», в якому намагатиметься здобути путівку до 1/8 фіналу турніру.

Головний тренер донецької команди Ігор Йовічевіч взяв до Польщі 27 футболістів.

Воротарі: Шевченко, Пузанков, П'ятов, Трубін.

Захисники: Кривцов, Бондар, Михайличенко, Матвієнко, Тейлор, Конопля, Фарина, Козик.

Півзахисники: Степаненко, Тотовицький, Судаков, Мудрик, Зубков, Криськів, Джурасек, Бондаренко, Очеретько, Петряк, Топалов, Назарина.

Нападники: Траоре, Сікан, Кулаков.

Відзначимо присутність у списку вінгера Олександра Зубкова, який отримав травму у суботньому матчі УПЛ проти «Олександрії» (2:2). У той же час гравець вирушив із командою на матч проти «Лейпцига».

Поєдинок «Шахтар» – «Лейпциг» пройде 2 листопада та розпочнеться о 19:45.

Нагадаємо, АЕК та «Динамо» влаштували «перестрілку» в матчі Ліги Європи, а один гол вирішив долю матчу Ліги конференцій «Дніпро-1» – «Аполлон».

Відзначимо, що одвічний супеник «Динамо» донецький «Шахтар» зіграв внічию із «Селтіком» у матчі Ліги чемпіонів.

Нічия гарантувала команді Йовічевіча участь мінімум у плей-оф Ліги Європи. У разі перемоги над РБ «Лейпциг» в останньому турі групового етапу Ліги чемпіонів «гірники» гратимуть в 1/8 фіналу найпрестижнішого євротурніру.