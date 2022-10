Найкращий гол туру Ліги Європи: м'яч у ворота «Динамо» претендує на визнання (відео)

Завершилися матчі 5-го туру групового етапу Ліги Європи, за підсумками яких УЄФА визначив претендентів на звання найкращого голу туру. Про це повідомляє офіційний Twitter Ліги Європи.

Одним із кандидатів став м'яч півзахисника АЕКа Омрі Альтмана, який на 26-й хвилині зустрічі бічними ножицями в падінні відправив м'яч у сітку воріт київського «Динамо» (3:3). На 72-й хвилині він записав на свій рахунок дубль.

На нагороду також претендують: нападник «Мідтьюлланна» Густав Ісаксен (у ворота «Лаціо», 1:2), вінгер «Црвена Звезда» Александар Катаї (у ворота «Трабзонспора», 2:1) та футболіст «Фенербахче» Міха Зайц («Ренну», 3:3).

Голосування відбувається на офіційному сайті УЄФА.

A, B, C or D? Which goal are you voting for? ⚽️🤔@Heineken | #UELGOTW | #UEL