Найкращий гол туру Ліги Європи: м'яч у ворота «Динамо» претендує на визнання (відео)

Кияни пропустили три голи від АЕКа

За престижну нагороду посперечаються чотири футболісти

Завершилися матчі 5-го туру групового етапу Ліги Європи, за підсумками яких УЄФА визначив претендентів на звання найкращого голу туру. Про це повідомляє офіційний Twitter Ліги Європи.

Одним із кандидатів став м'яч півзахисника АЕКа Омрі Альтмана, який на 26-й хвилині зустрічі бічними ножицями в падінні відправив м'яч у сітку воріт київського «Динамо» (3:3). На 72-й хвилині він записав на свій рахунок дубль.

На нагороду також претендують: нападник «Мідтьюлланна» Густав Ісаксен (у ворота «Лаціо», 1:2), вінгер «Црвена Звезда» Александар Катаї (у ворота «Трабзонспора», 2:1) та футболіст «Фенербахче» Міха Зайц («Ренну», 3:3).

Голосування відбувається на офіційному сайті УЄФА.

Нагадаємо, АЕК та «Динамо» влаштували «перестрілку» в матчі Ліги Європи, а один гол вирішив долю матчу Ліги конференцій «Дніпро-1» – «Аполлон».

Відзначимо, що одвічний супеник «Динамо» донецький «Шахтар» зіграв внічию із «Селтіком» у матчі Ліги чемпіонів.

Нічия гарантувала команді Йовічевіча участь мінімум у плей-оф Ліги Європи. У разі перемоги над РБ «Лейпциг» в останньому турі групового етапу Ліги чемпіонів «гірники» гратимуть в 1/8 фіналу найпрестижнішого євротурніру.