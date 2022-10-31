Десятий тур чемпіонату: таблиця української Прем'єр-ліги після матчів «Динамо» і «Шахтаря»

«Дніпро-1» впевнено лідирує в чемпіонаті України, випереджаючи «Шахтар» на п'ять очок

Сьогодні, 31 жовтня, завершиться 10-й тур чемпіонату України з футболу. Більшість поєдинків УПЛ вже були зіграні протягом вікенду. Про це повідомляє «Главком».

Результати матчів 10-го туру чемпіонату України:

П'ятниця, 28 жовтня

«Металіст 1925» – «Зоря» - 0:3

Голи: Чурко, 38, Нагнойний, 45, Імереков, 58

Субота, 29 жовтня

«Ворскла» – «Минай» - 2:0

Голи: Сефері, 19, Марлісон, 64

«Шахтар» – «Олександрія» - 2:2

Голи: Цуріков, 5, Мудрик, 82 – Михайличенко, 42, Демченко, 86

Неділя, 30 жовтня

«Дніпро-1» – «Чорноморець» 1:0

Гол: Піхальонок, 23

«Львів» – «Металіст» 1:1

Голи: Ременяк, 78 – Прядун, 9

«Динамо» – «Кривбас» 3:1

Голи: Ванат, 20, Буяльський, 22, 59 – Дебелко, 45+1

Понеділок, 31 жовтня

«Верес» - «Колос» 13.00

Нагадаємо, матч «Інгулець» – «Рух» перенесено.

Після матчів київського «Динамо» і донецького «Шахтаря» турнірна таблиця української Прем'єр-ліги має такий вигляд:

Нагадаємо, АЕК та «Динамо» влаштували «перестрілку» в матчі Ліги Європи, а один гол вирішив долю матчу Ліги конференцій «Дніпро-1» – «Аполлон».

Відзначимо, що одвічний супеник «Динамо» донецький «Шахтар» зіграв внічию із «Селтіком» у матчі Ліги чемпіонів.

Нічия гарантувала команді Йовічевіча участь мінімум у плей-оф Ліги Європи. У разі перемоги над РБ «Лейпциг» в останньому турі групового етапу Ліги чемпіонів «гірники» гратимуть в 1/8 фіналу найпрестижнішого євротурніру.