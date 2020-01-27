Кобі Браянт. Стрімке життя, яскрава кар’єра і трагічна смерть легенди баскетболу

Джинна і Кобі Браянти. Їх життя обірвало падіння гелікоптера Фото із соцмереж

«Главком» згадує, чому загиблого в авіакатастрофі спортсмена називали великим

Він був відданий баскетболу так палко і всеохоплююче, що завершивши кар’єру влітку 2016-го, найбільше радів, що зможе нарешті приділити час сім’ї – коханій Ванессі і донькам Наталії та Джинні. У грудні 2016-го в Браянтів народилася Б’янка, а торік улітку на світ з’явилася четверта дівчинка, яку назвали Капрі. Подружжя почувалося щасливим, але те щастя виявилося аж надто недовгим. Вчора, 26 січня вранішній політ Кобі на приватному гелікоптері завершився трагедією. В авіакатастрофі загинула також середня з доньок спортсмена, 13-річна Джинна, яка також займалася баскетболом і летіла разом із татом в його «Академію Мамби».

Кобі Браянт грав у баскетбол до 38-ми років і після завершення кар’єри називається багатьма спеціалістами гравцем №2 за всію історію виду спорту. Після Майкла Джордана. Власне, Кобі майже так собі й напророкував, обравши ігровий 24-й номер. Джордан грав і 23-м і Браянт хотів підкреслити, за ким він тягнеться.

Кобі Браянт проти Майкла Джордана

Кобі провів у Національній баскетбольній асоціації в складі єдиного клубу «Лос-Анджелес Лейкерс» загалом 20 сезонів, виграв з командою п’ять чемпіонських титулів, 18 разів грав у All-Star Game, набравши за кар’єру 33 643 очка, двічі ставав олімпійським чемпіоном. Своє останнє в житті повідомлення у соцмережах він присвятив нинішньому форвардові «Лейкерс» Лебронові Джеймсу, який саме відсунув Браянта у списку найрезультативніших гравців НБА на четверте місце: «Продовжуйте розвивати гру і вказуйте шлях до нових рекордів». Тепер це лунає майже як заповіт.

Наймолодший рекордсмен

У НБА Браянт потрапив у 1996 році. На драфті його під 13-м номером обрав «Шарлотт Горнетс». Правда, за «шершнів» Кобі так ніколи й не зіграв, адже був миттєво обміняний у «Лейкерс». Так як хлопцеві тоді ще не було 18-ти, контракт клуб узгоджував з його батьками. В стартовому для себе сезоні Браянт виходив на майданчик лише шість разів, але побив при цьому кілька рекордів – став наймолодшим баскетболістом, який брав участь в іграх НБА, а також наймолодшим гравцем, який виходив у стартовій п'ятірці.

В сезоні-1997/1998 він грав уже регулярно й відразу отримав право виступати в All-Star Game, ставши наймолодшим гравцем в історії, котрий потрапив у стартову п'ятірку Матчу всіх зірок. Мало того – під час зіркового вікенду Кобі виграв конкурс слем-данків.

А справжній розквіт кар’єри «Чорної Мамби» розпочався з чемпіонату-1999/2000. Починаючи з нього, «Лейкерс» виграли чемпіонське звання тричі поспіль, при цьому головними творцями успіху називали якраз Кобі і одного з найсильніших центрових в історії гри Шакіла О’Ніла. Кобі в 24-річному віці став наймолодшим володарем трьох чемпіонських каблучок в історії.

Можливо, ця серія продовжилася б і стала ще вражаючішою, однак Браянт і О’Ніл побили горшки, після чого Шака обміняли в «Маямі Гіт», а «Лейкерс» вимушено зробив крок назад. Правда, ненадовго, бо вже в 2004-му Кобі, який став одноосібним лідером команди, знову вивів «озірних» у фінал плей-оф, де команда поступилася «Детройт Пістонс».

Кобі і п'ять його чемпіонств

Зрілість

Результативність Браянта з середини першого десятиліття 2000-х стала вражаючою. В сезонах 2005/2006 і 2006/2007 Кобі став найкращим снайпером і встановив при цьому унікальне досягнення в окремо взятому матчі – 22 січня 2006 року набрав 81 очко в зустрічі з «Торонто Репторз». Цей результат став другим в історії НБА після рекорду, встановленого в далекому 1962-му Вілтом Чемберленом, який набрав за гру 100 пунктів.

У 2008-му Браянт вперше в кар’єрі отримав приз Найціннішого гравця чемпіонату, але радість від здобуття індивідуальної нагороди була трохи затьмарена поразкою в фіналі плей-оф від «Бостон Селтікс». Втім, у двох наступних сезонах Кобі і «Лейкерс» були однаково неперевершеними. Клуб здобув ще два чемпіонських титули, а Кобі двічі був визнаний найкращим гравцем фінальних серій.

У 2012-му Браянт у віці 34 років і 104 днів став наймолодшим гравцем в історії Ліги, який подолав позначку в 30 000 очок. Також він став найрезультативнішим гравцем «Лейкерс» в історії.

Кобі Браянт своєю грою доводив публіку до шаленства

29 листопада 2015 року Кобі заявив, що проводить останній сезон у кар'єрі. З тієї миті регулярний чемпіонат НБА фактично перетворився на прощальні гастролі одного гравця. Куди б Браянт не приїздив, йому влаштовували овацію, а найкультовіші гравці кожної з команд-суперниць мали за честь помінятися з Браянтом ігровою майкою.

Звісно, не бракувало людей, які ставилися до цих пафосних акцій з іронією. Мовляв, іти теж треба вчасно і трохи скромніше. Однак Кобі присоромив скептиків буквально в останньому для себе офіційному матчі в Лізі. «Лейкерс» грали проти «Юти Джаз» і Браянт у тім поєдинку набив цілих 60 очок, ставши найстаршим гравцем, якому підкорилася ця позначка. Також Кобі став першим в історії Ліги, кому вдалося набрати стільки очок у прощальному матчі.

Сім'я Браянтів

Сімейна ідилія

Кобі Браянт почувався щасливим у шлюбі. З танцюристкою мексиканського походження Ванессою Корнехо він одружився в 2001-му, хоча пішов проти волі батьків, які навіть не були присутніми на весіллі. Через два роки подружжя Браянтів дочекалося первістка – доньки Наталії. У 2006-му на світ з’явилася Джинна, в грудні 2016-го – Б’янка, у червні 2019-го – Капрі.

Кобі зі своєю улюбленою Джинною

Джинні тато приділяв найбільше уваги. І не просто так. Дівчинка любила баскетбол і мріяла заграти у жіночій Національній баскетбольній асоціації. Кобі не сумнівався, що це колись станеться. «Академію Мамби» він фактично відкрив для доньки. Проте падіння гелікоптера 26 січня 2020-го розтрощило щастя родини Браянтів і їхні яскраві плани назавжди.

Іван Вербицький, «Главком»



