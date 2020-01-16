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    Новини

    Михайлюк встановив нові досягнення в НБА (відео)

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    Святослав Михайлюк - Михайлюк встановив нові досягнення в НБА (відео)
    Святослав Михайлюк
    НБА

    Захисник збірної України зіграв найрезультативніший матч

    Захисник збірної України Святослав Михайлюк допоміг своєму «Детройту» перемогти «Бостон» у матчі регулярного чемпіонату НБА – 116:103.

    При цьому українець встановив одразу кілька нових особистих рекордів у НБА. Він зіграв найрезультативніший матч, віддав найбільше передач та забив найбільше триочкових за поєдинок.

    Михайлюк вийшов на майданчик з лави запасних, за 29 хвилин набрав 21 очко (1/1 двоочкових, 5/8 триочкових, 4/5 штрафних) зробив 5 передач та 1 підбирання за 1 фолу. 

    «Детройт» наразі 10-й у Східній конференції – 15 перемог у 42-х матчах.

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    баскетбол НБА Святослав Михайлюк
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