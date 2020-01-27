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    Встановлені імена сімох з дев’яти загиблих на гелікоптері з Кобі Браянтом

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    Кобі Браянт, його донька Джинна разом із друзями летіли на гру дитячої команди - Встановлені імена сімох з дев’яти загиблих на гелікоптері з Кобі Браянтом
    Кобі Браянт, його донька Джинна разом із друзями летіли на гру дитячої команди
    Фото із соцмереж

    В авіакатастрофі розбилися напарниця доньки Кобі за командою і її батьки

    Встановлені ще чотири особи, які загинули на борту приватного гелікоптера зірки НБА Кобі Браянта.

    Нагадаємо, що 26 січня вертоліт розбився в місті Калабасас. Усі дев’ять осіб, які були на борту загинули.

    Як повідомляють журналісти Los Angeles Times, у гелікоптері перебували легенда «Лейкерс» Кобі Браянт, його 13-річна донька Джинна. Також її напарниця по команді Алісса і її батьки – мати Кері і батько Джон Альтобеллі. Шостою жертвою стала асистентка тренера баскетбольної команди коледжу Оранж-Коста Крістіна Мозер.

    Відзначимо, що загиблі летіли на гру команди, за яку грали Джинна і Алісса.

    Сьомою жертвою став пілот гелікоптера. Імена ще двох осіб поки невідомі.

     Читайте також: Кобі Браянт. Стрімке життя, яскрава кар’єра і трагічна смерть легенди баскетболу
    смерть вертоліт баскетбол НБА Лос-Анджелес Лейкерс Кобі Браянт
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