Неймовірний баззер Михайлюка ввійшов у топ-моменти дня в НБА (відео)



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Святослав Михайлюк НБА

Українець зіграв найрезультативніший матч за кар'єру в НБА

Захисник збірної України та «Детройта» Святослав Михайлюк продовжує успішну адаптацію в найсильнішій баскетбольній лізі світу.

Напередодні в матчі проти «Бостона» Святослав зіграв найрезультативніший для себе матч за другий сезон у НБА.

Українець набрав 21 очко, 1 підбирання та 5 передач.

На останній секунді третьої чверті Михайлюк забив надзвичайно ефектний м'яч зі своєї половини майданчика. Епізод ввійшов до підбірки найкращих моментів ігрового дня в НБА.