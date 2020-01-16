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    Неймовірний баззер Михайлюка ввійшов у топ-моменти дня в НБА (відео)

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    Святослав Михайлюк - Неймовірний баззер Михайлюка ввійшов у топ-моменти дня в НБА (відео)
    Святослав Михайлюк
    НБА

    Українець зіграв найрезультативніший матч за кар'єру в НБА

    Захисник збірної України та «Детройта» Святослав Михайлюк продовжує успішну адаптацію в найсильнішій баскетбольній лізі світу.

    Напередодні в матчі проти «Бостона» Святослав зіграв найрезультативніший для себе матч за другий сезон у НБА.

    Українець набрав 21 очко, 1 підбирання та 5 передач.

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    На останній секунді третьої чверті Михайлюк забив надзвичайно ефектний м'яч зі своєї половини майданчика. Епізод ввійшов до підбірки найкращих моментів ігрового дня в НБА.

    баскетбол НБА Святослав Михайлюк
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