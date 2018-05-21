Основний форвард «Шахтаря» може продовжити кар'єру у Росії
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Факундо Феррейра. Фото ФК Шахтар
З'явилася інформація, що Феррейра може опинитися у «Спартаку»
Нападник «Шахтаря» Факундо Феррейра може стати гравцем московського «Спартака».
Про це повідомляє Goal.com.
Контракт аргентинця з донецьким клубом закінчується 30 червня, і він може перейти на правах вільного агента.
При цьому, за даними джерела, у разі переходу футболіст отримає бонус у розмірі 5 мільйонів євро, передає sport-express.ru.
Раніше португальські ЗМІ повідомляли, що він перейде у «Бенфіку».
У поточному сезоні 27-річний нападник провів 22 матчі за «Шахтар» у чемпіонаті України та забив 17 м'ячів при двох гольових передачах.
Нагадаємо, і сам Факундо Феррейра підтвердив, що йде з «Шахтаря».
Окрім того, найкращому форварду України запропонували перейти в італійський клуб.