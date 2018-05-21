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    Основний форвард «Шахтаря» може продовжити кар'єру у Росії

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    Факундо Феррейра. Фото ФК Шахтар - Основний форвард «Шахтаря» може продовжити кар'єру у Росії
    Факундо Феррейра. Фото ФК Шахтар

    З'явилася інформація, що Феррейра може опинитися у «Спартаку»

    Нападник «Шахтаря» Факундо Феррейра може стати гравцем московського «Спартака».

    Про це повідомляє Goal.com.

    Контракт аргентинця з донецьким клубом закінчується 30 червня, і він може перейти на правах вільного агента.

    При цьому, за даними джерела, у разі переходу футболіст отримає бонус у розмірі 5 мільйонів євро, передає sport-express.ru.

    Раніше португальські ЗМІ повідомляли, що він перейде у «Бенфіку».

    У поточному сезоні 27-річний нападник провів 22 матчі за «Шахтар» у чемпіонаті України та забив 17 м'ячів при двох гольових передачах.

    Нагадаємо, і сам Факундо Феррейра підтвердив, що йде з «Шахтаря».

    Окрім того, найкращому форварду України запропонували перейти в італійський клуб.

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