Основний форвард «Шахтаря» може продовжити кар'єру у Росії

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Факундо Феррейра. Фото ФК Шахтар

З'явилася інформація, що Феррейра може опинитися у «Спартаку»

Нападник «Шахтаря» Факундо Феррейра може стати гравцем московського «Спартака».

Про це повідомляє Goal.com.

Контракт аргентинця з донецьким клубом закінчується 30 червня, і він може перейти на правах вільного агента.

При цьому, за даними джерела, у разі переходу футболіст отримає бонус у розмірі 5 мільйонів євро, передає sport-express.ru.

Раніше португальські ЗМІ повідомляли, що він перейде у «Бенфіку».

У поточному сезоні 27-річний нападник провів 22 матчі за «Шахтар» у чемпіонаті України та забив 17 м'ячів при двох гольових передачах.

Нагадаємо, і сам Факундо Феррейра підтвердив, що йде з «Шахтаря».

Окрім того, найкращому форварду України запропонували перейти в італійський клуб.