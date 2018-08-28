Паралімпійська збірна України з легкої атлетики стала третьою у Європі, завоювавши 49 медалей



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На чемпіонаті Європи українці здобули 19 золотих нагород

Національна паралімпійська збірна команда з легкої атлетики з 49-ма медалями та третім місцем на континенті повертається з чемпіонату Європи, що 26 серпня завершився у Берліні (Німеччина).

Про це повідомляє прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України.

Національну легкоатлетичну команду представило 37 спортсменів (20 чоловіків, 17 жінок), які боролись за нагороди з майже 600 спортсменами з 40 країн Європи.

Українці у підсумку завоювали 19 золотих, 22 срібних і вісім бронзових медалей.

Наймолодші спортсмени команди додали до скарбнички збірної команди України шість медалей, з яких три золоті, одна срібна та дві бронзові:

- Москаленко Анастасія виборола дві золоті медалі у метанні булави та штовханні ядра (F32);

- Кобзар Наталія виборола одну золоту й одну срібну нагороди у бігу на дистанціях 400 м і 100 м у класі Т37;

- Янголь Валерія виборола дві бронзові нагороди у бігу на дистанціях 100 м і 200 м у класі Т35.

Найстарші спортсмени додали одну срібну нагороду – Ібрагімов Дмитро у штовханні ядра (F46).

Загалом, у паралімпійській збірній – п’ять мультимедалістів (за золотими нагородами), 32 із 36-ти спортсменів повертаються в Україну з високими нагородами, 14 із них – із золотими нагородами. Крім того, двоє спортсмени вибороли по одній золотій медалі, які не увійшли у медальний залік.

Найкраще від команди України виступили Аджаметова Лейля та Загребельний Владислав, котрі однаково вибороли по дві золоті й одній срібній нагороди.

У Ботурчук Оксани – дві золоті медалі. Ще одне золото Оксани, яке вона завоювала на цих змаганнях, було скасоване суддями чемпіонату.

Традиційно впевнено виступив Цвєтов Ігор – два золота (біг, Т35). Яскраво дебютувала на цьому чемпіонаті Москаленко Анастасія – дві золоті медалі.

Також золоті нагороди вибороли Жабняк Микола (диск, F37), Помазан Марія (ядро, F35), Ільчина Орися (диск, F12), Данилюк Роман (ядро, F12), Березюк Сергій (1500 м, Т13), Коваль Максим (ядро, F20), Овсій Зоя (булава, F51), Литвиненко Олександр (довжина, T36).

Цей чемпіонат Європи був досить щедрим на рекорди: усього представниками 10 країн було побито 15 рекордів світу та 24 – Європи. Українським спортсменам вдалось побити два рекорди світу та встановити п’ять рекордів Європи.

Українські рекордсменки: Овсій Зоя (один рекорд світу, два рекорди Європи), Лєбєдєва Яна (один рекорд світу та три рекорди Європи).