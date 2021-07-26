13-річна спортсменка стала наймолодшою чемпіонкою Олімпіади в Токіо

«Золото» і «срібло» Ігор дісталися 13-річним представникам збірних Японії та Бразилії

Момідзі Нісія стала наймолодшою спортсменкою, яка стала переможницею Олімпіади в Токіо. Золоту медаль вона виграла в змаганнях скейтбордистів. На момент фіналу Момідзі було 13 років і 330 днів.

Нісія є другою в списку наймолодших олімпійських чемпіонів літніх Ігор. Вона поступилася лише американці Марджорі Гестрінг, яка на Олімпіаді-1936 в Берліні виграла змагання стрибунів у воду у віці 13 років і 268 днів.

Примітно, що «срібло» здобула представниця Бразилії Раїса Леал, якій також 13 років.