Олімпіада в Токіо. Коли і хто з українців виступатиме 25 липня

У другий медальний день Ігор будуть розіграні 16 комплектів нагород

25 липня в 13 видах спорту виступатимуть 22 українські спортсмени. Першими за київським часом о третій годині ночі вийде на старти олімпійська чемпіонка Олена Костевич у кульовій стрільбі (пістолет, 10 м). Закриватиме другий день Ігор-2020 серед українців Дарина Зевіна, яка в попередніх запливах о 13:07 долатиме дистанцію 100 метрів на спині.

Найбільше українських спортсменів змагатиметься у фехтуванні на шпагах. У цьому виді буде одразу троє представників від України – Роман Свічкар, Богдан Нікішин та Ігор Рейзлін.

Розклад виступів українці на Олімпіаді-2020: другий день (25 липня)

03:00. Кульова стрільба: Олена Костевич (пістолет, 10 м, жінки)

04:00. Спортивна гімнастика: Діана Варінська (жінки, кваліфікація)

04:00. Академічне веслування: Ігор Хмара, Стас Ковальов (втішні раунди)

04:39. Стрільба з лука: жінки, команда (Вероніка Марченко, Анастасія Павлова, Лідія Січенікова), плей-оф-раунд

Не раніше 05:00. Дзюдо: Георгій Зантарая (попередні раунди)

05:00. Теніс: Людмила і Надія Кіченок (парний розряд, перший раунд)

05:55. Фехтування: Ігор Рейзлін, Богдан Нікішин, Роман Свічкар (шпага, чоловіки)

07:00. Велоспорт: Валерія Кононенко (шосе, жінки)

07:24. Бокс: Ярослав Харциз (1/32 фіналу)

07:50. Веслування на байдарках: Вікторія Ус (попередні раунди)

Не раніше 08:00. Теніс: Еліна Світоліна (одиночний розряд, перший раунд)

09:30. Настільний теніс: Маргарита Песоцька (друге коло, жінки)

11:00. Кінний спорт: Інна Логутенкова (виїздка)

12:00. Бадмінтон: Марія Улітіна, Артем Почтарьов (груповий етап)

13:07. Плавання: Дарина Зевіна (попередні запливи, 100 м на спині)