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    Перемога, присвячена Україні і українцям: відео фіналу і переможного гопака Жана Беленюка

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    Жан Беленюк каже, що його головна перемога ще попереду - Перемога, присвячена Україні і українцям: відео фіналу і переможного гопака Жана Беленюка
    Жан Беленюк каже, що його головна перемога ще попереду
    Скрін-шот

    Борець каже, що найбільше його мотивують щирі емоції людей

    Вчора, 13 квітня, українець Жан Беленюк втретє в кар'єрі став чемпіоном Європи з греко-римської боротьби. У фінальній сутичці він переміг 5:1 азербайджанця Іслама Аббасова. Перемогу у ваговій категорії до 87 кг Жан забезпечив собі ефектним кидком на чотири бали.

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    Після сутички Жан відсвяткував перемогу чемпіонським гопаком з українським стягом у руках. «Дякую всім, хто підтримував і вірив! - написав Жан у себе в Instagram. - Це золото присвячую Україні та всім українцям. Щирі емоції людей - то єдине, що мотивує мене тренуватися і перемагати. Упевнений, докладу максимум зусиль, моя головна перемога ще попереду».

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    Допис, поширений Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

    Зауважимо, що в заключний день чемпіонату Європи з боротьби за бронзу боротиметься ще один українець Ленур Теміров, котрий представляє категорію до 60 кг.

     Читайте також: Жан Беленюк гопаком відзначив третю в кар'єрі перемогу на чемпіонаті Європи (фото)
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