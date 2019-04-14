Перемога, присвячена Україні і українцям: відео фіналу і переможного гопака Жана Беленюка



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Жан Беленюк каже, що його головна перемога ще попереду Скрін-шот

Борець каже, що найбільше його мотивують щирі емоції людей

Вчора, 13 квітня, українець Жан Беленюк втретє в кар'єрі став чемпіоном Європи з греко-римської боротьби. У фінальній сутичці він переміг 5:1 азербайджанця Іслама Аббасова. Перемогу у ваговій категорії до 87 кг Жан забезпечив собі ефектним кидком на чотири бали.

Після сутички Жан відсвяткував перемогу чемпіонським гопаком з українським стягом у руках. «Дякую всім, хто підтримував і вірив! - написав Жан у себе в Instagram. - Це золото присвячую Україні та всім українцям. Щирі емоції людей - то єдине, що мотивує мене тренуватися і перемагати. Упевнений, докладу максимум зусиль, моя головна перемога ще попереду».

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk) 13 Кві 2019 р. о 12:44 PDT

Зауважимо, що в заключний день чемпіонату Європи з боротьби за бронзу боротиметься ще один українець Ленур Теміров, котрий представляє категорію до 60 кг.