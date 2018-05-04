  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Жан Беленюк розповів, скільки грошей йому пропонували за зміну громадянства

    За словами спортсмена, він буде відчувати себе шматком лайна, якщо підведе українців, які вболівають за нього
    Срібний призер Олімпійських ігор у Ріо Жан Беленюк досить часто отримує пропозиції про перехід в інші збірні. Про це сам спортсмен зізнався у межах веб-конференції XSPORT. «Мене запросили в одну європейську країну та запропонували 200 тисяч доларів за перехід у їхню збірну. Тобто я переходжу, отримую ці гроші, отримую європейський паспорт і
    • Сьогодні, 14:58
    • Розсилка
    Жан Беленюк
    Жан Беленюк

    За словами спортсмена, він буде відчувати себе шматком лайна, якщо підведе українців, які вболівають за нього

    Срібний призер Олімпійських ігор у Ріо Жан Беленюк досить часто отримує пропозиції про перехід в інші збірні.

    Про це сам спортсмен зізнався у межах веб-конференції XSPORT.

    «Мене запросили в одну європейську країну та запропонували 200 тисяч доларів за перехід у їхню збірну. Тобто я переходжу, отримую ці гроші, отримую європейський паспорт і зарплату у 5000 доларів в місяць», - розпочав він.

    «І пропонують такі умови не тільки мені, а багатьом українським спортсменам. Купа пропозицій у мене була – куди не приїду, всюди пропонують. У Китай звали, навіть у Крим запрошували і давали 5000 доларів», - додав Беленюк.

    Але, за словами Жана, він вірить у майбутнє України, вірить у країну.

    «Я ось недавно прогулявся по Хрещатику, до мене дуже багато людей підходять, фотографуються, дякують, бажають успіху. Я ж буду відчувати себе шматком лайна, якщо розвернуся і поїду, підвівши людей, які за мене щиро вболівають і кажуть щирі слова. Це для мене вкрай важливо – не зраджувати почуття людей, друзів і близьких», - підсумував він.

    Нагадаємо, Беленюк не зміг виступити на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби у Росії.

    спорт гроші спортивна боротьба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ