Жан Беленюк розповів, скільки грошей йому пропонували за зміну громадянства

За словами спортсмена, він буде відчувати себе шматком лайна, якщо підведе українців, які вболівають за нього

Срібний призер Олімпійських ігор у Ріо Жан Беленюк досить часто отримує пропозиції про перехід в інші збірні. Про це сам спортсмен зізнався у межах веб-конференції XSPORT. «Мене запросили в одну європейську країну та запропонували 200 тисяч доларів за перехід у їхню збірну. Тобто я переходжу, отримую ці гроші, отримую європейський паспорт і



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Жан Беленюк

За словами спортсмена, він буде відчувати себе шматком лайна, якщо підведе українців, які вболівають за нього

Срібний призер Олімпійських ігор у Ріо Жан Беленюк досить часто отримує пропозиції про перехід в інші збірні.

Про це сам спортсмен зізнався у межах веб-конференції XSPORT.

«Мене запросили в одну європейську країну та запропонували 200 тисяч доларів за перехід у їхню збірну. Тобто я переходжу, отримую ці гроші, отримую європейський паспорт і зарплату у 5000 доларів в місяць», - розпочав він.

«І пропонують такі умови не тільки мені, а багатьом українським спортсменам. Купа пропозицій у мене була – куди не приїду, всюди пропонують. У Китай звали, навіть у Крим запрошували і давали 5000 доларів», - додав Беленюк.

Але, за словами Жана, він вірить у майбутнє України, вірить у країну.

«Я ось недавно прогулявся по Хрещатику, до мене дуже багато людей підходять, фотографуються, дякують, бажають успіху. Я ж буду відчувати себе шматком лайна, якщо розвернуся і поїду, підвівши людей, які за мене щиро вболівають і кажуть щирі слова. Це для мене вкрай важливо – не зраджувати почуття людей, друзів і близьких», - підсумував він.

Нагадаємо, Беленюк не зміг виступити на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби у Росії.