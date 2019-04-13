Жан Беленюк гопаком відзначив третю в кар'єрі перемогу на чемпіонаті Європи (фото)



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Тричі чемпіоном континенту в незалежній історії української греко-римської боротьби не ставав досі жоден спортсмен. Жан Беленюк став першим Скрін-шот

У фінальній сутичці Жан красиво переміг азербайджанця Іслама Аббасова

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк, який представляє вагову категорію до 87 кг, став триразовим чемпіоном Європи.

Щойно в Бухаресті (Румінія) киянин переміг у фіналі азербайджанця Іслама Аббасова - 5:1.

Вирішальний у цій сутичці епізод трапився на початку другого періоду, коли Беленюк спершу не дав кинути прогином себе, а потім, здійснивши захват під пахву й за шию суперника, провів кидок на чотири бали, ефектний суплекс! Настільки видовищні прийоми на вирішальних стадіях трапляються вкрай рідко. Беленюку це влалося. Зрештою, враховуючи, що Жан є одним із найсильніших борців світу, нічого дивного в тому немає.

Після перемоги Беленюк прийняв із рук тренера Володимира Шацьких український стяг і з ним у руках станцював на килимі гопака.

Додамо, що в заключний день чемпіонату Європи-2019 за бронзу боротиметься ще один український борець Ленур Теміров, який представляє категорію до 63 кг.