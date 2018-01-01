Беленюк виграв міжнародний турнір з боротьби у Києві. Інші результати українців

Три дні погляди всього борцівського світу були прикуті до київських килимів

XХІІ Київський міжнародний турнір з вільної, жіночої та греко-римської боротьби, присвячений видатним українським борцям і тренерам, зібрав рекордну кількість учасників – 700 чоловік з 38 країн світу. Жодні змагання з інших видів спорту в Україні ще не мали такої широкої географії, стверджується на офіційному сайті Асоціації спортивної



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Три дні погляди всього борцівського світу були прикуті до київських килимів

XХІІ Київський міжнародний турнір з вільної, жіночої та греко-римської боротьби, присвячений видатним українським борцям і тренерам, зібрав рекордну кількість учасників – 700 чоловік з 38 країн світу.

Жодні змагання з інших видів спорту в Україні ще не мали такої широкої географії, стверджується на офіційному сайті Асоціації спортивної боротьби України.

До Києва приїхали команди найсильніших борцівських країн світу: США, Ірану, Азербайджану, Канади, Грузії, Японії.

У вільній боротьби виступали троє олімпійських чемпіонів і четверо чинних чемпіонів світу.

Олімпіада наближається, і вже наступного року на чемпіонаті світу почнуть розігрувати олімпійські ліцензії, тому багато тренерів саме зараз перевіряють своїх найперспективніших молодих борців.

Зазначається, що олімпійський чемпіон Лондона – грузинський борець Владімер Хінчегашвілі – став лише бронзовим призером турніру у Києві.

Незважаючи на потужну конкуренцію, українським борцям вдалося залишити вдома кілька золотих нагород.

Чемпіонами турніру стали «вільники» Андрій Квятковський (70 кг) та Олександр Хоцянівський (125 кг), серед «класиків» очікувано золоту медаль здобув Жан Беленюк (87 кг), а у жіночій боротьбі титул чемпіонки здобули Алла Белінська (72 кг) і Софія Боднар (59 кг).

У ваговій категорії 59 кг всі медалі здобули українські спортсменки.

Андрій Мартинюк, Ленур Теміров, Дмитро Пишков, Дмитро Тимченко, Ольга Шнайдер, Аліна Акобія, Тетяна Рижко, Ангеліна Лисак стали срібними призерами.

Валентин Блясецький, Геворг Арзуманян, Артур Політаєв, Євген Савета, Владислав Вороній, Ірина Гусяк, Христина Береза, Олена Кремзер, Юлія Лісовська, Алла Черкасова, Анастасія Шустова здобули бронзові нагороди.