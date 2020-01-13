Перформенс ультрас київського «Динамо» - в трійці найкращих у світі в 2019-му



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Пляжні мотиви киян оцінили як дуже оригінальні WBC Ultras

Старання киян оцінив найпопулярніший спеціалізований ресурс

Перформенс ультрас київського «Динамо», присвячений перемозі команди в Суперкубку України під час матчу проти «Шахтаря» увійшов до трійки найкращих у 2019 році за версією найпопулярнішого фанатського ресурсу Ultras-tifo.net.

Вище киян оцінили тільки старання ультрас «Ференцвароша» з Будапешта в Угорщині та «Раджі» з Касабланки в Марокко.

Перше місце: «Ференцварош» - «Уйпешт». 19.10.2019

Трибуна «Ференцвароша»

Друге місце: «Відад» Касабланка - «Раджа» Касабланка. 23.11.2019

Трибуна «Раджі»

Третє місце: «Динамо» - «Шахтар». 10.08.2019

Трибуна «Динамо»

«Главком» розповідав, що рік ультрас «Динамо» завершили благодійною акцією в дитячому будинку в Копилові на Київщині.