Перформенс ультрас київського «Динамо» - в трійці найкращих у світі в 2019-му
Пляжні мотиви киян оцінили як дуже оригінальні
WBC Ultras
Старання киян оцінив найпопулярніший спеціалізований ресурс
Перформенс ультрас київського «Динамо», присвячений перемозі команди в Суперкубку України під час матчу проти «Шахтаря» увійшов до трійки найкращих у 2019 році за версією найпопулярнішого фанатського ресурсу Ultras-tifo.net.
Вище киян оцінили тільки старання ультрас «Ференцвароша» з Будапешта в Угорщині та «Раджі» з Касабланки в Марокко.
Перше місце: «Ференцварош» - «Уйпешт». 19.10.2019
Трибуна «Ференцвароша»
Друге місце: «Відад» Касабланка - «Раджа» Касабланка. 23.11.2019
Трибуна «Раджі»
Третє місце: «Динамо» - «Шахтар». 10.08.2019
Трибуна «Динамо»
«Главком» розповідав, що рік ультрас «Динамо» завершили благодійною акцією в дитячому будинку в Копилові на Київщині.
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