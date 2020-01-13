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    Перформенс ультрас київського «Динамо» - в трійці найкращих у світі в 2019-му

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    Пляжні мотиви киян оцінили як дуже оригінальні - Перформенс ультрас київського «Динамо» - в трійці найкращих у світі в 2019-му
    Пляжні мотиви киян оцінили як дуже оригінальні
    WBC Ultras

    Старання киян оцінив найпопулярніший спеціалізований ресурс

    Перформенс ультрас київського «Динамо», присвячений перемозі команди в Суперкубку України під час матчу проти «Шахтаря» увійшов до трійки найкращих у 2019 році за версією найпопулярнішого фанатського ресурсу Ultras-tifo.net.

    Вище киян оцінили тільки старання ультрас «Ференцвароша» з Будапешта в Угорщині та «Раджі» з Касабланки в Марокко.

    Перше місце: «Ференцварош» - «Уйпешт». 19.10.2019

    ferencvaros_-_ujpest_19.10.2019
    Трибуна «Ференцвароша»

    Друге місце: «Відад» Касабланка - «Раджа» Касабланка. 23.11.2019

    wydad_casablanca_-_raja_casablanca_23.11.2019
    Трибуна «Раджі»

    Третє місце: «Динамо» - «Шахтар». 10.08.2019

    dynamo_kyiv_-_sahkhtar_donetsk_10.08.2019
    Трибуна «Динамо»

    «Главком» розповідав, що рік ультрас «Динамо» завершили благодійною акцією в дитячому будинку в Копилові на Київщині.

     Читайте також: «Суркіси, від’ї…ться від «Динамо». Ультрас відкрито виступили проти керівництва київського клубу (фото)
    НОВИНИ ФУТБОЛУ фанати ФК «Динамо» ультрас ФК Ференцварош ФК «Раджа» (Касабланка)
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