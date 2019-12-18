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    Тенісист Роджер Федерер зустрівся зі 107-річною фанаткою (відео)

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    38-річний Роджер Федерер зі своєю 107-річною прихильницею Дороті - Тенісист Роджер Федерер зустрівся зі 107-річною фанаткою (відео)
    38-річний Роджер Федерер зі своєю 107-річною прихильницею Дороті
    Великий теніс України

    Дороті вболіває за тенісну легенду з часів його дебюту в Турі

    Легендарний швейцарський тенісист Роджер Федерер познайомився зі своєю відданою прихильницею в Буенос-Айресі (Аргентина) під час свого латиноамериканського туру в листопаді.

    Сюжет про зустріч 38-річного спортсмена і його 107-річної вболівальниці записали в рамках документального фільму про виставкові матчі Федерера проти німця Саші Звєрєва в країнах Латинської Америки, який представить телеканал ESPN.

    «Я дивлюся всі матчі. Якщо Роджер грає, то для мене не існує жодних інших справ, - розповідає 107-річна Дороті, яка вболіває за швейцарського тенісиста ще з його дебюту в Турі у 1998 році. - В житті він виглядає трохи по-іншому , ніж на фотографіях. Він виглядає молодше. Всі люди кажуть, що він повинен перестати грати, тому що він вже сильно старий. І зовсім він не старий, ці люди й гадки не мають, що таке старий, а що таке молодий».

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    теніс фанати Аргентина Роджер Федерер
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