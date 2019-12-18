Тенісист Роджер Федерер зустрівся зі 107-річною фанаткою (відео)



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38-річний Роджер Федерер зі своєю 107-річною прихильницею Дороті Великий теніс України

Дороті вболіває за тенісну легенду з часів його дебюту в Турі

Легендарний швейцарський тенісист Роджер Федерер познайомився зі своєю відданою прихильницею в Буенос-Айресі (Аргентина) під час свого латиноамериканського туру в листопаді.

Сюжет про зустріч 38-річного спортсмена і його 107-річної вболівальниці записали в рамках документального фільму про виставкові матчі Федерера проти німця Саші Звєрєва в країнах Латинської Америки, який представить телеканал ESPN.

«Я дивлюся всі матчі. Якщо Роджер грає, то для мене не існує жодних інших справ, - розповідає 107-річна Дороті, яка вболіває за швейцарського тенісиста ще з його дебюту в Турі у 1998 році. - В житті він виглядає трохи по-іншому , ніж на фотографіях. Він виглядає молодше. Всі люди кажуть, що він повинен перестати грати, тому що він вже сильно старий. І зовсім він не старий, ці люди й гадки не мають, що таке старий, а що таке молодий».

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