Українці дізналися імена суперників на Відкритому чемпіонаті Австралії

З кваліфікації розпочнуть змагання на мейджорі семеро наших тенісистів

17 січня розпочнеться перший турнір Великого шлема в 2022 році – Відкритий чемпіонат Австралії. В основній сітці зіграють українки Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська і Ангеліна Калініна. Ще семеро наших представників розпочнуть боротьбу з кваліфікації, яка візьме старт вже 10 січня.

За результатами жеребкування стало відомо, що Леся Цуренко зіграє проти Анкіти Райни з Індії, Катерина Байндль (Козлова) побореться з американкою Грейс Мін, суперницею Дарії Снігур буде Вероніка Сепеде-Ройг з Парагваю, а Катерина Бондаренко поміряється силами з австралійкою Шарлоттою Кемпенарс-Поч.

В чоловічому турнірі в першому раунді кваліфікації Ілля Марченко зіграє проти японця Йосуке Ватанукі, Сергій Стаховський побореться з американцем Джей-Джей Вульфом, а суперником Віталія Сачка буде Зізу Бергс із Бельгії.