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    Українці дізналися імена суперників на Відкритому чемпіонаті Австралії

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    Леся Цуренко спробує повернути втрачені через травму позиції - Українці дізналися імена суперників на Відкритому чемпіонаті Австралії
    Леся Цуренко спробує повернути втрачені через травму позиції
    фото з відкритих джерел

    З кваліфікації розпочнуть змагання на мейджорі семеро наших тенісистів

    17 січня розпочнеться перший турнір Великого шлема в 2022 році – Відкритий чемпіонат Австралії. В основній сітці зіграють українки Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська і Ангеліна Калініна. Ще семеро наших представників розпочнуть боротьбу з кваліфікації, яка візьме старт вже 10 січня.

    За результатами жеребкування стало відомо, що Леся Цуренко зіграє проти Анкіти Райни з Індії, Катерина Байндль (Козлова) побореться з американкою Грейс Мін, суперницею Дарії Снігур буде Вероніка Сепеде-Ройг з Парагваю, а Катерина Бондаренко поміряється силами з австралійкою Шарлоттою Кемпенарс-Поч.

    В чоловічому турнірі в першому раунді кваліфікації Ілля Марченко зіграє проти японця Йосуке Ватанукі, Сергій Стаховський побореться з американцем Джей-Джей Вульфом, а суперником Віталія Сачка буде Зізу Бергс із Бельгії.

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    Теги: Сергій Стаховський теніс Катерина Бондаренко Еліна Світоліна Ілля Марченко Даяна Ястремська Марта Костюк Australian Open Ангеліна Калініна Дарія Снігур
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    Українці дізналися імена суперників на Відкритому чемпіонаті Австралії