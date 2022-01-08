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    Найкращий легкоатлет світу показав тренування на снігу в одних трусах

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    Карстен Варгольм побив рекорд світу і став олімпійським чемпіоном - Найкращий легкоатлет світу показав тренування на снігу в одних трусах
    Карстен Варгольм побив рекорд світу і став олімпійським чемпіоном
    фото з відкритих джерел

    Норвежець Варгольм готується до нового сезону з гарними дівчатами

    Легкоатлет Карстен Варгольм, якого визнали найкращим легкоатлетом 2021 року, показав, як готується до нового сезону. На засніженому стадіоні в Осло він влаштував змагання з дівчатами, у яких легко виграв забіг. Відео Карстен розмістив у себе на сторінці в соцмережах.

    Варгольм минулого року став олімпійський чемпіоном і переможцем «Діамантової ліги» з бігу на 400 метрів з бар’єрами. Норвежець побив світовий рекорд на цій дистанції та встановив найвище досягнення в світі з бігу на 300 метрів з бар’єрами.

    Раніше було названо всіх найкращих легкоатлетів 2021 року.

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    Теги: Олімпіада легка атлетика Карстен Варгольм
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    Найкращий легкоатлет світу показав тренування на снігу в одних трусах