Найкращий легкоатлет світу показав тренування на снігу в одних трусах

Норвежець Варгольм готується до нового сезону з гарними дівчатами

Легкоатлет Карстен Варгольм, якого визнали найкращим легкоатлетом 2021 року, показав, як готується до нового сезону. На засніженому стадіоні в Осло він влаштував змагання з дівчатами, у яких легко виграв забіг. Відео Карстен розмістив у себе на сторінці в соцмережах.

Варгольм минулого року став олімпійський чемпіоном і переможцем «Діамантової ліги» з бігу на 400 метрів з бар’єрами. Норвежець побив світовий рекорд на цій дистанції та встановив найвище досягнення в світі з бігу на 300 метрів з бар’єрами.

Раніше було названо всіх найкращих легкоатлетів 2021 року.