  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Шевченко опинився в кроці від звільнення із «Дженоа»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Андрій Шевченко може залишити італійський клуб вже найближчим часом - Шевченко опинився в кроці від звільнення із «Дженоа»
    Андрій Шевченко може залишити італійський клуб вже найближчим часом
    фото з відкритих джерел

    Преса вимагає від українського тренера піти у відставку

    Андрій Шевченко вдруге за два тижні заразився коронавірусом і не був присутній на грі «Дженоа» з конкурентом в боротьбі за виживання «Спецією». Його команда поступилася – 0:1 і ще більше погіршила шанси на те, що команда залишиться в Серії А. Італійські ЗМІ пишуть, що українець вже сьогодні може бути відправлений у відставку.

    Як повідомляє Telenord, на місце Шевченка «Дженоа» розглядає кандидатури Давида Баллардіні, який працював з командою до приходу українця, та Роландо Марана, який очолював клуб у 2020 році.

    Також вимагає відставки преса. Після матчу зі «Спецією» італійські ЗМІ не підбирають слів і вимагають тренерський штаб звільнити місця. Пишуть, що такої жахливої гри команда не демонструвала останні 40 років, і наразі вона просто мертва.

    Шевченко очолив «Дженоа» два місяці тому. Його контракт із клубом розрахований до 2024 року. Під керівництвом Шевченка «Дженоа» провів 9 матчів у чемпіонаті Італії, в яких зазнав шість поразок та тричі зіграв унічию.

    Тим часом Малиновський провів яскравий і результативний матч за «Аталанту».

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Шевченко опинився в кроці від звільнення із «Дженоа»