Шевченко опинився в кроці від звільнення із «Дженоа»

Преса вимагає від українського тренера піти у відставку

Андрій Шевченко вдруге за два тижні заразився коронавірусом і не був присутній на грі «Дженоа» з конкурентом в боротьбі за виживання «Спецією». Його команда поступилася – 0:1 і ще більше погіршила шанси на те, що команда залишиться в Серії А. Італійські ЗМІ пишуть, що українець вже сьогодні може бути відправлений у відставку.

Як повідомляє Telenord, на місце Шевченка «Дженоа» розглядає кандидатури Давида Баллардіні, який працював з командою до приходу українця, та Роландо Марана, який очолював клуб у 2020 році.

Також вимагає відставки преса. Після матчу зі «Спецією» італійські ЗМІ не підбирають слів і вимагають тренерський штаб звільнити місця. Пишуть, що такої жахливої гри команда не демонструвала останні 40 років, і наразі вона просто мертва.

Шевченко очолив «Дженоа» два місяці тому. Його контракт із клубом розрахований до 2024 року. Під керівництвом Шевченка «Дженоа» провів 9 матчів у чемпіонаті Італії, в яких зазнав шість поразок та тричі зіграв унічию.

Тим часом Малиновський провів яскравий і результативний матч за «Аталанту».