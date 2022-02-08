Підручний через хиби розминувся з медаллю на Олімпіаді

Капітан української збірної з трьома хибами фінішував в топ-20 в індивідуальній гонці

На Олімпіаді в Пекіні завершилася індивідуальна гонка. На жаль, як і в жіночій дисципліні, вона залишила полярні враження. З одного боку, ходом наш лідер Дмитро Підручний виграв у срібного призера з Білорусі Антона Смольського 13 секунд. З іншого, три хиби на вогневих рубежах залишили його і нашу збірну без медалі. З такою ж проблемою зіштовхнулася й Юлія Джима. Але швидкість українських біатлоністів дає змогу сподіватися, що в якійсь гонці їм пощастить більше.

Зазначимо, що в індивідуальній гонці Дмитро показав найкращий результат у кар'єрі.

Трохи повільніше пробіг дистанцію Артем Прима, який з чотирма хибами став 36-м. Стільки ж разів стріляли в «молоко» й Антон Дудченко з новоспеченим батьком Богданом Цимбалом. Вони посіли, відповідно, 50 і 55 місця.

А перемогу здобув найшвидший, мабуть, на даний момент біатлоніст француз Кантен Фійон Має. Він навіть з двома хвилинами штрафу випередив вищезгаданого Смольського, який опинився на п’єдесталі завдяки бездоганній стрільбі. Третім на фінішу був менший з братів Бьо - Йоханнес.