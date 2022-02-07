Семеренко відправляють з Олімпіади додому, хто бігтиме естафету?

В збірній України здоровими залишаються дві біатлоністки

Проблем в жіночій збірній України з біатлону побільшало настільки, що під питанням стала можливість нашої взяти участь в естафеті. Для неї потрібні чотири спортсменки, а в нас залишилося лише дві. Вони, Юлія Джима та Ірина Петренко, 7 лютого провели чудову індивідуальну гонку, посівши, відповідно, 10 і 11 місця.

Через коронавірус не тренуються Олена Білосюк і Дар’я Блашко. Анастасія Меркушина, яка прибула на заміну Олені, поки що проходить адаптацію. А сьогодні ще й стало відомо, що достроково залишає Олімпіаду Валентина Семеренко, яка ледве не втратила свідомість під час індивідуальної дисципліни. Про це повідомив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

«Валя хотіла реабілітуватись за естафету і почала зашвидко, але з горами жарти короткі, вони її покарали. Як я зрозумів, Валентина чи втратила свідомість, чи була близькою до цього –запоморочилось у голові і вона не змогла продовжувати гонку. Після обстеження в клініці Валю вирішили відправити найближчим літаком додому, вона вже не зможе допомогти команді, замість неї буде заявлена Меркушина», – сказав Бринзак «Чемпіону».

Залишається сподіватися, що до естафетної гонки Олена Білосюк або Дар’я Блашко отримають негативні тести на коронавірус і зможуть допомогти команді.