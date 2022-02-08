Олімпіада-2022: українку не пускали на старт через тест, який вона не здавала

Українській делегації вдалося захистити сноубордистку Данчу

Сноубордистка Анамарі Данча могла не вийти на старт змагань 8 лютого. Її не пускали на старт нібито через позитивний допінг-тест, хоча вона його взагалі не здавала.

На Олімпійських іграх у Пекіні розпочалися змагання серед сноубордисток у паралельному гігантському слаломі. Для української спортсменки вони розпочалися нервово. Аннамарі Данча вчасно не вийшла на старт. Нашу спортсменку не пускали, нібито через позитивний тест на коронавірус, який вона нібито здала вранці.

Аннамарі оперативно зв'язалася з шефом української місії Анною Сорокіною, яка одразу зателефонувала представнику Міжнародного олімпійського комітету. Абсурдність ситуації в тому, що Данча не здавала вранці ПЛР-тести, повідомляє «Сегодня».

Завдяки оперативній реакції нашого штабу вдалося відстояти права української спортсменки і вона бере участь у змаганнях.

Тим часом Семеренко відправляють з Олімпіади додому, хто бігтиме естафету?