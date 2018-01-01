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    Підручний піднявся на 35 сходинку загального заліку Кубка світу

    У Кубку націй Україна залишилися у топ-10
    У німецькому Обергофі завершилася чоловіча спринтерська гонка в рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону. Найкращий результат серед українських біатлоністів показав Дмитро Підручний, який завершив гонку у топ-10. Пропонуємо вашій увазі оновлений індивідуальний залік, залік спринтерських гонок та залік Кубка націй у чоловіків.
    • Сьогодні, 17:35
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    Дмитро Підручний. Фото: Getty Images
    Дмитро Підручний. Фото: Getty Images

    У Кубку націй Україна залишилися у топ-10

    У німецькому Обергофі завершилася чоловіча спринтерська гонка в рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону.

    Найкращий результат серед українських біатлоністів показав Дмитро Підручний, який завершив гонку у топ-10.

    Пропонуємо вашій увазі оновлений індивідуальний залік, залік спринтерських гонок та залік Кубка націй у чоловіків.

    Індивідуальний залік Кубка світу

    1. Мартен Фуркад (Франція) - 492
    2. Йоганнес Бьо (Норвегія) - 460
    3. Яков Фак (Словенія) - 342
    4. Антон Шипулін (Росія) - 282
    5. Сімон Шемпп (Німеччина) - 278
    ...
    35. Дмитро Підручний (Україна) - 83
    41. Артем Прима (Україна) - 60
    61. Сергій Семенов (Україна) - 17
    67. Руслан Ткаленко (Україна) - 10
    78. Володимир Сємаков (Україна) - 5

    Залік спринтерських гонок

    1. Мартен Фуркад (Франція) - 222
    2. Йоганнес Бьо (Норвегія) - 198
    3. Яков Фак (Словенія) - 143
    4. Сімон Шемпп (Німеччина) - 133
    5. Тар'єй Бьо (Норвегія) - 127
    ...
    23. Дмитро Підручний (Україна) - 60
    45. Артем Прима (Україна) - 25
    68. Володимир Сємаков (Україна) - 5
    70. Руслан Ткаленко (Україна) - 4

    Залік Кубка націй

    1. Норвегія - 2881.0
    2. Німеччина - 2726.0
    3. Франція - 2707.0
    4. Росія - 2387.0
    5. Італія - 2277.0
    ...9. Україна - 1986.0

    біатлон Кубок світу лижний спорт
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