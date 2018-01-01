Підручний піднявся на 35 сходинку загального заліку Кубка світу
- Сьогодні, 17:35
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У Кубку націй Україна залишилися у топ-10
У німецькому Обергофі завершилася чоловіча спринтерська гонка в рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону.
Найкращий результат серед українських біатлоністів показав Дмитро Підручний, який завершив гонку у топ-10.
Пропонуємо вашій увазі оновлений індивідуальний залік, залік спринтерських гонок та залік Кубка націй у чоловіків.
Індивідуальний залік Кубка світу
1. Мартен Фуркад (Франція) - 492
2. Йоганнес Бьо (Норвегія) - 460
3. Яков Фак (Словенія) - 342
4. Антон Шипулін (Росія) - 282
5. Сімон Шемпп (Німеччина) - 278
...
35. Дмитро Підручний (Україна) - 83
41. Артем Прима (Україна) - 60
61. Сергій Семенов (Україна) - 17
67. Руслан Ткаленко (Україна) - 10
78. Володимир Сємаков (Україна) - 5
Залік спринтерських гонок
1. Мартен Фуркад (Франція) - 222
2. Йоганнес Бьо (Норвегія) - 198
3. Яков Фак (Словенія) - 143
4. Сімон Шемпп (Німеччина) - 133
5. Тар'єй Бьо (Норвегія) - 127
...
23. Дмитро Підручний (Україна) - 60
45. Артем Прима (Україна) - 25
68. Володимир Сємаков (Україна) - 5
70. Руслан Ткаленко (Україна) - 4
Залік Кубка націй
1. Норвегія - 2881.0
2. Німеччина - 2726.0
3. Франція - 2707.0
4. Росія - 2387.0
5. Італія - 2277.0
...9. Україна - 1986.0