Непогану гонку провів і Артем Прима, перемогу здобув Фуркад

У п'ятницю, п'ятого січня, в німецькому Обергофі відбулася чоловіча спринтерська гонка в рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону. На жаль, українська чоловіча збірна слідом за жіночою залишилася без медалей. Але варто зауважити, що хлопці явно виступили краще за дівчат. Так, свій найкращий результат в сезоні показав Дмитро Підручний, який

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Дмитро Підручний

Непогану гонку провів і Артем Прима, перемогу здобув Фуркад

У п'ятницю, п'ятого січня, в німецькому Обергофі відбулася чоловіча спринтерська гонка в рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону. На жаль, українська чоловіча збірна слідом за жіночою залишилася без медалей. Але варто зауважити, що хлопці явно виступили краще за дівчат.

Так, свій найкращий результат в сезоні показав Дмитро Підручний, який фінішував десятим. Зазначимо, що цей результат взагалі наразі є найкращим серед усієї чоловічої збірної в сезоні 2017/18. Дмитро на лежці записав собі у пасив один промах, однак вдало відпрацював на стійці і показав одну з найкращих швидкостей на третьому колі, що дозволило йому у підсумку замкнути топ-10.

Свою найкращу гонку в сезоні також продемонстрував і Артем Прима. Українець попри дві хиби за рахунок швидкості зміг закріпитися у першій 20-тці, фінішувавши 16-м. На жаль, але інші українські біатлоністи такими результатами похвалитися не можуть.

Так, Володимир Сємаков з двома промахами та Артем Тищенко з одним завершили спринт на 43-му та 53-му місцях відповідно, не потрапивши навіть у залікову зону. Втім, обидва змогли потрапити у перелік учасників гонки переслідування. Доволі невдало виступив Руслан Ткаленко. Ще один наш біатлоніст тричі схибив на стійці. Як результат - 81-й рядок. Ткаленко у підсумку пропустить персьют.

Щодо переможця, то основна заруба знову розгорнулася між Мартеном Фуркадом та Йоганессом Бьо. Француз чисто відпрацював на вогневих і показав свою стабільно-високу швидкість, що дозволило йому випередити норвежця на 10.2 секунди. Але норвежцю варто віддати належне, адже за рахунок двох промахів він показав просто крейсерську швидкість і майже до останнього претендував на срібло.

Втім, в останній момент (пізній стартовий номер) у боротьбу вступив співвітчизник Йоганнеса Бьо - Еміль Хегле Свендсен. Він першу половину гонки показував майже ідентичний результат Фуркада, але під завершення вдалася в знаки втома і Емілю не вистачило восьми секунд для того, щоб посунути «принца біатлону» з першого рядка. Але цього вистачило, щоб відкинути на третій рядок Бьо - у підсумку перший подіум Свендсена після повернення.

Класну гонку видав і 34-річний американець Тім Бурк. Він зміг фінішувати четвертим, випередивши майже на сім секунд ще одного представника Норвегії Тар'єй Бьо. Для американця це поки найкращий результат у поточному сезоні.

Кубок світу з біатлону сезону-2017/18

Етап в Обергофі, Німеччина

Чоловіча спринтерська гонка, 10 км

1. Мартен Фуркад (Франція) (0+0) 25:03.3

2. Еміль Хегле Свендсен (Норвегія) (0+0) +8.1

3. Йоганнес Бьо (Норвегія) (2+0) +10.2

4. Тім Бурк (США) (0+0) +20.1

5. Тар'єй Бьо (Норвегія) (0+1) +26.9

...

10. Дмитро Підручний (Україна) (1+0) +56.3

16. Артем Прима (Україна) (1+1) +1:20.6

43. Володимир Сємаков (Україна) (0+2) +2:02.0

53. Артем Тищенко (Україна) (0+1) +2:17.4

81. Руслан Ткаленко (Україна) (0+3) +3:16.2