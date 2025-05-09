Магучіх з рекордом сезону у світі виграла турнір у Досі

Вже у статусі переможниці змагань Магучіх замовила планку на висоті 2.02 м та взяла цю позначку з першого разу

Левченко за підсумками турніру стала бронзовою призеркою

У катарській Досі відбулися змагання жіночих стрибків у висоту турніру What Gravity Challenge. Участь у турнірі взяли дві українки – Ярослава Магучіх та Юлія Левченко.

Магучіх та Левченко на What Gravity Challenge-2025 боролися з вісьмома іншими суперницями. Серед них – бронзова призерка Ігор у Парижі Елеанор Паттерсон, німкені Крістіна Гонзель, Імке Оннен, британка Морган Лейк.

Як минули змагання у жіночих стрибках у висоту на турнірі What Gravity Challenge-2025

За підсумками виступів стрибунок на стартових трьох планках змагання продовжили дев'ять легкоатлеток. Серед них була і Юлія Левченко, яка пройшла всі три позначки з першої спроби. Ярослава Магучіх, як і Елеанор Паттерсон, розпочинали змагання з висоти 1.90 м.

На четвертій позначці 1.94 Магучіх та Левченко та британка Морган Лейк стали єдиними спортсменками, які подолали висоту з першої спроби. При цьому Левченко встановила найкращий результат в сезоні. Востаннє так високо українка стрибала у липні 2023 року – 1.95 м.

Юлія Левченко після двох невдалих спроб на позначці 1.96 вирішила перенести останню спробу на висоту 1.98, на якій змагалися ще три спортсменки: Магучіх, Паттерсон та полька Марії Жодзік.

Після стрибка Ярослави Магучіх виявилося, що організатори неправильно встановили планку для українки: вона замість 1.98 виконала стрибок на 1.96 метра, які Магучіх пропускала.

Ярослава залишилася єдиною спортсменкою, яка стрибала два метри. В результаті українка підкорила висоту з першої спроби та стала першою в історії чемпіонкою нового турніру.

Вже у статусі переможниці змагань Магучіх замовила планку на висоті 2.02 м та взяла цю позначку з першого разу, що дозволило їй встановити найкращий результат сезону у світі.

Левченко за підсумками турніру стала бронзовою призеркою. Впродовж змагань вона поступалася польці Жодзік, результат якої організатори не зарахували – українка вперше в сезоні зійшла на подіум міжнародних турнірів.

What Gravity Challenge-2025. Доха. Стрибки у висоту (жінки)

Ярослава Магучіх (Україна) – 2.02 м Елеанор Паттерсон (Австралія) – 1.96 м Юлія Левченко (Україна) – 1.94 м

Нагадаємо, Магучіх та Левченко вразили мережу запальним танцем.