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Українські метальники молота візьмуть участь у «золотих» етапах Континентального туру

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Українські метальники молота візьмуть участь у «золотих» етапах Континентального туру
У бидгощі за нагороди Кохан змагатиметься з найрейтинговішими метальниками молота у світі
фото: Tur Atletizm

У п'ятницю, 30 травня, в польському Бигдощі відбудеться Меморіал Ірени Шевінської

Метальники молота Михайло Кохан та Ірина Климець заявлені на змагання «золотих» етапів Континентального туру в Польщі та Кенії відповідно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

У п'ятницю, 30 травня, в польському Бигдощі відбудеться Меморіал Ірени Шевінської, на який у чоловічому метанні молота заявлений Кохан. Для лідера збірної України турнір стане шостим від початку сезону.

За нагороди Кохан змагатиметься з найрейтинговішими метальниками молота у світі: з топ-6 на турнірі не буде представлений лише олімпійський чемпіон Ітан Кацберг, тоді як до заявки включені угорець Бенце Халаш, олімпійський чемпіон Токіо-2020 Войцех Новіцькі, п'ятиразовий чемпіон світу Павел Файдек та американець Руді Вінклер.

Irena Szewińska Memorial-2025. Метання молота (чоловіки):

Бенце Халаш (Угорщина), Рован Гемілтон, Руді Вінклер (обоє – США), Михайло Кохан (Україна), Войцех Новіцькі, Павел Файдек, Марцин Вротинські, Давид Пілат (усі – Польща)

Ірина Климець проводитиме шості міжнародні змагання цього сезону в Найробі, де виступить уперше за чотири роки (у 2021-му – п'яте місце з результатом 68.18 м).

Фаворитками турніру в суботу, 31 травня, стануть канадка Кемрін Роджерс, полька Аніта Влодарчик та Джейні Кассанавойд. У світовому рейтингу вони посідають перше, п'яте та 10-те місця відповідно.

Kip Keino Classic-2025. Метання молота (жінки):

Роз Лога (Франція), Б'янка Гелбер (Румунія), Аніта Влодарчик (Польща), Беатріс Ліано (Норвегія), Нова Кінаст (Німеччина), Розелін Ракамба (Кенія), Кемрін Роджерс (Канада), Джейні Кассанавойд (США), Леандрі Гольцгаузен (ПАР), Ірина Климець (Україна)

Теги: Ірина Климець Михайло Кохан легка атлетика

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