Українські метальники молота візьмуть участь у «золотих» етапах Континентального туру
У п'ятницю, 30 травня, в польському Бигдощі відбудеться Меморіал Ірени Шевінської
Метальники молота Михайло Кохан та Ірина Климець заявлені на змагання «золотих» етапів Континентального туру в Польщі та Кенії відповідно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».
У п'ятницю, 30 травня, в польському Бигдощі відбудеться Меморіал Ірени Шевінської, на який у чоловічому метанні молота заявлений Кохан. Для лідера збірної України турнір стане шостим від початку сезону.
За нагороди Кохан змагатиметься з найрейтинговішими метальниками молота у світі: з топ-6 на турнірі не буде представлений лише олімпійський чемпіон Ітан Кацберг, тоді як до заявки включені угорець Бенце Халаш, олімпійський чемпіон Токіо-2020 Войцех Новіцькі, п'ятиразовий чемпіон світу Павел Файдек та американець Руді Вінклер.
Irena Szewińska Memorial-2025. Метання молота (чоловіки):
Бенце Халаш (Угорщина), Рован Гемілтон, Руді Вінклер (обоє – США), Михайло Кохан (Україна), Войцех Новіцькі, Павел Файдек, Марцин Вротинські, Давид Пілат (усі – Польща)
Ірина Климець проводитиме шості міжнародні змагання цього сезону в Найробі, де виступить уперше за чотири роки (у 2021-му – п'яте місце з результатом 68.18 м).
Фаворитками турніру в суботу, 31 травня, стануть канадка Кемрін Роджерс, полька Аніта Влодарчик та Джейні Кассанавойд. У світовому рейтингу вони посідають перше, п'яте та 10-те місця відповідно.
Kip Keino Classic-2025. Метання молота (жінки):
Роз Лога (Франція), Б'янка Гелбер (Румунія), Аніта Влодарчик (Польща), Беатріс Ліано (Норвегія), Нова Кінаст (Німеччина), Розелін Ракамба (Кенія), Кемрін Роджерс (Канада), Джейні Кассанавойд (США), Леандрі Гольцгаузен (ПАР), Ірина Климець (Україна)
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