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Україна здобула першу медаль на Євро-2025 зі спортивної гімнастики

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Україна здобула першу медаль на Євро-2025 зі спортивної гімнастики
Чепурний відкривав фінал в опорному стрибку
фото з відкритих джерел

Назар Чепурний став бронзовим призером турніру в опорному стрибку

Україна здобула першу медаль на чемпіонаті Європи-2025 зі спортивної гімнастики. Назар Чепурний став бронзовим призером турніру в опорному стрибку. Про це повідомляє «Главком».

Загалом учасниками фіналу в опорному стрибку на Євро-2025 стали вісім атлетів, зокрема і українець Назар Чепурний. До боротьби за медалі український спортивний гімнаст вийшов з третім результатом у кваліфікації – набрав 14.466 балів.

Для Чепурного фінал в опорному стрибку став третім на цьогорічній континентальній першості. Перед цим він фінішував на 14-му місці в особистому багатоборстві та зупинився за крок від подіуму у вільних вправах.

Як минув фінал в опорному стрибку?

  • У фіналі усі учасники виконували по дві спроби: бали сумувалися та ділилися на два. Результат визначав середній показник після двох стрибків.
  • Чепурний відкривав фінал в опорному стрибку. Українець виконав обидва стрибки складністю 5.2: за першу спробу Назар отримав 14.500 балів, однак у другому зміг покращити результат за рахунок кращого приземлення – 14.666.
  • Середній бал за виступ Чепурного склав 14.583 бали. Цього результату українцю вистачило, щоб здобути «бронзу» чемпіонату Європи. Від другого місця, яке посів британець Джейк Джерман, Назара відділили 0.15 балів. Чемпіоном став вірменин Артур Давтян з результатом 14.799 балів.

Євро-2025 зі спортивної гімнастики. Опорний стрибок

  1. Артур Давтян (Вірменія) – 14.799 балів
  2. Джейк Джерман (Велика Британія) – 14.733
  3. Назар Чепурний (Україна) – 14.583

Для Чепурного медаль Євро-2025 стала другою в кар'єрі на рівні континентальної першості зі спортивної гімнастики. Перед цим єдиною нагородою Чепурного була «бронза» на Євро-2024. Також на його рахунку «бронза» в опорному стрибку на ЧС-2023.

Україна вшосте поспіль здобула медаль Євро зі спортивної гімнастики в опорному стрибку. Окрім нагород Чепурного чотири роки поспіль медалі здобував Ігор Радівілов (два «золота» та дві «бронзи»).

Раніше головний тренер чоловічої збірної України зі спортивної гімнастики Геннадій Сартинський назвав склад команди, який обрав для участі у чемпіонаті Європи-2025.

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Теги: Україна Назар Чепурний медалі

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