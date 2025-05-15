Федерація легкої атлетики України прокоментувала відсторонення Бех-Романчук через допінг

Інформація щодо деталей справи Бех-Романчук є конфіденційною

Федерація легкої атлетики України відреагувала на ситуацію з відстороненням Марини Бех-Романчу через позитивний допінг-тест. Про це повідомляє «Главком».

Федерація легкої атлетики України, зазначає, що інформація щодо деталей справи є конфіденційною і до ухвалення офіційного рішення AIU федерація не має права її коментувати.

«Звертаємо увагу на те, що наразі мова не йде про дискваліфікацію. Розслідування деталей можливого порушення спортсменкою антидопінгових правил триває. Федерація легкої атлетики України й Марина Бех-Романчук з’ясовують деталі справи, після чого спортсменка найімовірніше опублікує відповідне повідомлення. Будемо вдячні Вам за розуміння й очікування на офіційне рішення та/або повідомлення Марини Бех-Романчук», – йдеться у зверненні.

Нагадаємо, Марина Бех-Романчук отримала відсторонення від змагань через позитивний допінг-тест.

Рішення щодо відсторонення Марини було опубліковане вчора, 14 травня. Термін відсторонення не зазначений.

«Суспільне Спорт» зазначає, що санкції щодо Бех-Романчук пов'язані з тим, що в її організмі під час допінг-тесту знайшли заборонену речовину тестостерон. Його наявність порушує статті 2.1 та 2.2.

Через позитивний допінг-тест на тестостерон Марині Бех-Романчук загрожує дискваліфікація терміном у чотири роки. При цьому дискваліфікацію можуть скоротити до двох років у разі, якщо буде доведено ненавмисну появу речовини в організмі.

Марина Бех-Романчук спершу була заявлена для участі в етапі Діамантової ліги у Досі. Проте перед початком змагань її прізвище зникло зі списку учасниць.

Марина Бех-Романчук: що відомо

29-річна українська легкоатлетка, що спеціалізується на стрибках у довжину та потрійному стрибку.

Чемпіонка Європи 2022 року в потрійному стрибку. Чемпіонка континентальної першості у приміщенні 2021 року в стрибках у довжину.

Срібна медалістка світової першості 2019 року зі стрибків у довжину.

У сезоні-2023 Марина Бех-Романчук вперше в кар'єрі стала віцечемпіонкою світу з потрійного стрибка. А також здобула у цьому виді «золото» Європейських ігор у Польщі.

Двічі ставала медалісткою фіналів Діамантової ліги – у 2021 році «бронза» у стрибках у довжину, а у 2022-му в потрійному стрибку.