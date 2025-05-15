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Зірка української легкої атлетики здала позитивний допінг-тест

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Зірка української легкої атлетики здала позитивний допінг-тест
У сезоні-2023 Марина Бех-Романчук вперше в кар'єрі стала віцечемпіонкою світу
фото: AP

В організмі спортсменки під час допінг-тесту знайшли заборонену речовину тестостерон

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук отримала відсторонення від змагань через позитивний допінг-тест. Про це повідомляє Главком з посиланням athleticsintegrity.org.

Рішення щодо відсторонення Марини було опубліковане вчора, 14 травня. Термін відсторонення не зазначений.

«Суспільне Спорт» зазначає, що санкції щодо Бех-Романчук пов'язані з тим, що в її організмі під час допінг-тесту знайшли заборонену речовину тестостерон. Його наявність порушує статті 2.1 та 2.2.

Через позитивний допінг-тест на тестостерон Марині Бех-Романчук загрожує дискваліфікація терміном у чотири роки. При цьому дискваліфікацію можуть скоротити до двох років у разі, якщо буде доведено ненавмисну появу речовини в організмі.

Марина Бех-Романчук спершу була заявлена для участі в етапі Діамантової ліги у Досі. Проте перед початком змагань її прізвище зникло зі списку учасниць.

Марина Бех-Романчук: що відомо

29-річна українська легкоатлетка, що спеціалізується на стрибках у довжину та потрійному стрибку.

Чемпіонка Європи 2022 року в потрійному стрибку. Чемпіонка континентальної першості у приміщенні 2021 року в стрибках у довжину.

Срібна медалістка світової першості 2019 року зі стрибків у довжину.

У сезоні-2023 Марина Бех-Романчук вперше в кар'єрі стала віцечемпіонкою світу з потрійного стрибка. А також здобула у цьому виді «золото» Європейських ігор у Польщі.

Двічі ставала медалісткою фіналів Діамантової ліги – у 2021 році «бронза» у стрибках у довжину, а у 2022-му в потрійному стрибку.

Теги: допінг легка атлетика Марина Бех-Романчук

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