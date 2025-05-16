День вишиванки: зірки українського спорту похизувалися своїми нарядами
День вишиванки є символом національної єдності, культурного відродження та вираження патріотизму українців
Наші спортсмени не залишились осторонь Всесвітнього дня вишиванки – вони ще раз довели: українська традиція пасує до сили та перемоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.
Зокрема, своїми вишиванками похизувалися:
- Вадим Гутцайт (президент НОК України, фехтування)
- Ольга Саладуха (президентка ФЛАУ, легка атлетика)
- Ольга Харлан (фехтування)
- Олена Кравацька (фехтування)
- Марина та Владислава Алексіїви (синхронне плавання)
- Аліна Акобія-Грушина (боротьба)
- Дмитро Підручний (біатлон)
- Богдан Цимбал (біатлон)
- Марта Костюк (теніс)
- Вікторія Ткачук (легка атлетика)
День вишиванки, який традиційно відзначається третього четверга травня, є символом національної єдності, культурного відродження та вираження патріотизму українців. Започатковане як невелика студентська акція, свято набуло неймовірної популярності та об'єднало мільйони людей по всьому світу. У цей день українці одягають вишиванки, вшановуючи традиції своїх предків та демонструючи свою національну ідентичність.
Нагадаємо, що «Главком» опублікував добірку найяскравіших світлин політиків у вишитих сорочках до Дня вишиванки.
Також Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською у стильних вишиванках привітали українців з Днем вишиванки та Днем сімʼї. Також «Главком» підготував добірку їхніх образів за останні п’ять років.
До слова до Дня вишиванки в Києві переодягли маленьких засновників столиці Кия, Щека, Хорива та їхню сестру Либідь у традиційне українське вбрання, а в дівчинки на голові з’явився віночок.
Коментарі — 0