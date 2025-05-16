День вишиванки: зірки українського спорту похизувалися своїми нарядами

День вишиванки є символом національної єдності, культурного відродження та вираження патріотизму українців

Наші спортсмени не залишились осторонь Всесвітнього дня вишиванки – вони ще раз довели: українська традиція пасує до сили та перемоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

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Зокрема, своїми вишиванками похизувалися:

Вадим Гутцайт (президент НОК України, фехтування)

Ольга Саладуха (президентка ФЛАУ, легка атлетика)

Ольга Харлан (фехтування)

Олена Кравацька (фехтування)

Марина та Владислава Алексіїви (синхронне плавання)

Аліна Акобія-Грушина (боротьба)

Дмитро Підручний (біатлон)

Богдан Цимбал (біатлон)

Марта Костюк (теніс)

Вікторія Ткачук (легка атлетика)

День вишиванки, який традиційно відзначається третього четверга травня, є символом національної єдності, культурного відродження та вираження патріотизму українців. Започатковане як невелика студентська акція, свято набуло неймовірної популярності та об'єднало мільйони людей по всьому світу. У цей день українці одягають вишиванки, вшановуючи традиції своїх предків та демонструючи свою національну ідентичність.

Нагадаємо, що «Главком» опублікував добірку найяскравіших світлин політиків у вишитих сорочках до Дня вишиванки.

Також Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською у стильних вишиванках привітали українців з Днем вишиванки та Днем сімʼї. Також «Главком» підготував добірку їхніх образів за останні п’ять років.

До слова до Дня вишиванки в Києві переодягли маленьких засновників столиці Кия, Щека, Хорива та їхню сестру Либідь у традиційне українське вбрання, а в дівчинки на голові з’явився віночок.