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День вишиванки: зірки українського спорту похизувалися своїми нарядами

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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День вишиванки: зірки українського спорту похизувалися своїми нарядами
Українська традиція пасує до сили та перемоги

День вишиванки є символом національної єдності, культурного відродження та вираження патріотизму українців

Наші спортсмени не залишились осторонь Всесвітнього дня вишиванки – вони ще раз довели: українська традиція пасує до сили та перемоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

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Зокрема, своїми вишиванками похизувалися:

  • Вадим Гутцайт (президент НОК України, фехтування)
  • Ольга Саладуха (президентка ФЛАУ, легка атлетика)
  • Ольга Харлан (фехтування)
  • Олена Кравацька (фехтування)
  • Марина та Владислава Алексіїви (синхронне плавання)
  • Аліна Акобія-Грушина (боротьба)
  • Дмитро Підручний (біатлон)
  • Богдан Цимбал (біатлон)
  • Марта Костюк (теніс)
  • Вікторія Ткачук (легка атлетика)

День вишиванки, який традиційно відзначається третього четверга травня, є символом національної єдності, культурного відродження та вираження патріотизму українців. Започатковане як невелика студентська акція, свято набуло неймовірної популярності та об'єднало мільйони людей по всьому світу. У цей день українці одягають вишиванки, вшановуючи традиції своїх предків та демонструючи свою національну ідентичність.

Нагадаємо, що «Главком» опублікував добірку найяскравіших світлин політиків у вишитих сорочках до Дня вишиванки.

Також Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською у стильних вишиванках привітали українців з Днем вишиванки та Днем сімʼї. Також «Главком» підготував добірку їхніх образів за останні п’ять років.

До слова до Дня вишиванки в Києві переодягли маленьких засновників столиці Кия, Щека, Хорива та їхню сестру Либідь у традиційне українське вбрання, а в дівчинки на голові з’явився віночок.

Теги: вишиванка спорт біатлон теніс Ольга Харлан плавання легка атлетика Фехтування Дмитро Підручний Марта Костюк Аліна Акобія Ольга Саладуха синхронне плавання Богдан Цимбал традиції Вадим Гутцайт Олена Кравацька Вікторія Ткачук

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