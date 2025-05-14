Школярка загинула від влучання списа в голову на тренуванні з легкої атлетики у Росії

Неповнолітній 2008 року народження кинув спис, яким потрапив у голову школярці

Дівчину негайно доправили до лікарні, але вона померла від отриманих травм

У Кабардино-Балкарії (РФ) 13-річну школярку смертельно поранили списом під час легкоатлетичного тренування. Про це повідомляє «Главком».

Порушено кримінальну справу за фактом смертельного травмування вихованки дитячої спортивної школи.

Інцидент стався у суботу, 3 травня. Постраждалу негайно доправили до лікарні, але вона померла від отриманих травм.

За версією слідства, під час проведення тренування з легкої атлетики неповнолітній 2008 року народження, який залишившись без контролю викладача, котрий проводив заняття, кинув спис, яким потрапив у голову школярці.

Для надання медичної допомоги потерпілу було негайно доставлено до медичного закладу, де вона померла за кілька днів від отриманих тілесних ушкоджень.

Як повідомлялося, пішов із життя колишній форвард збірної Латвії з футболу 48-річний Андрій Прохоренков.

За даними латвійських ЗМІ, наприкінці 2024 року у Прохоренкова виявили злоякісну пухлину.

Прохоренков дебютував у збірній Латвії у 2002 році у матчі проти Польщі, і в наступні роки став регулярним гравцем основного складу. До 2007 року він провів за національну збірну 32 матчі та забив чотири голи.

Прохоренков брав участь у Євро-2004 у складі збірної Латвії з футболу. На тому турнірі він провів усі три матчі та зробив одну результативну передачу.

Нагадаємо, кіберспортивний клуб Fnatic повідомив про смерть легендарного польського кіберспортсмена Мачея «Shushei» Ратушняка – переможця першого чемпіонату світу з League of Legends, який відбувся у червні 2011 року.

Ратушняку було 36 років. Причина його смерті не повідомляється.