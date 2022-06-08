Уряд урізав бюджетні видатки на спорт у два рази

Міністерство спорту зазначає, що всього достатньо в таких складних умовах

Міністр молоді та спорту визнає: його сфера нині – не пріоритет

Бюджет на спорт урізаний приблизно на 50%, але у Міністерстві на це не скаржаться. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів Міністр спорту Вадим Гутцайт.

«На поїздки та підготовку до чемпіонатів світу, Європи, кубки світу, фінансування наших пріоритетних видів спорту кошти є. Їх недостатньо, але вони є. Держава розуміє, що спорту потрібно рухатись вперед», – зазначає міністр.

Гутцайт також розповів, що Президент Зеленський і вся його команда велику увагу приділяли і приділяють спорту.

«Ми ж розуміємо, як наші воїни та бійці, завдяки яким ми можемо займатися спортом, радіють перемогам наших спортсменів. От наша жіноча команда здобула «золото» на Кубку світу з кульової стрільби в Баку. Приємно було, коли наша футбольна збірна перемогла у Шотландії, весь світ був з нами, стадіон в українських прапорах», – поділився Міністр спорту.

Гутцайт зазначив, що міністерству всього достатньо в таких складних умовах.

Також Міністр спорту пояснив, чому треба відновити змагання під час війни.

Раніше уряд оголосив суму збитків спортивної інфраструктури України від війни.