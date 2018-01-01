У «маріупольській справі» керівництво «Динамо» консультував Віктор Медведчук?

«План по зриву ігор в Маріуполі готувався ззовні», - заявив президент Федерації футболу Маріуполя Василь Журавльов

Президент федерації футболу Маріуполя Василь Журавльов стверджує, що лідер громадського руху «Український вибір - право народу» Віктор Медведчук допомагав власникам ФК «Динамо» Київ у підготовці та під час судового процесу в Лозанні. Про це Журавльов написав на своїй сторінці в Facebook. «Перебуваючи в суді Лозанни я



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Футбольний стадіон у Маріуполі

«План по зриву ігор в Маріуполі готувався ззовні», - заявив президент Федерації футболу Маріуполя Василь Журавльов

Президент федерації футболу Маріуполя Василь Журавльов стверджує, що лідер громадського руху «Український вибір - право народу» Віктор Медведчук допомагав власникам ФК «Динамо» Київ у підготовці та під час судового процесу в Лозанні. Про це Журавльов написав на своїй сторінці в Facebook.

«Перебуваючи в суді Лозанни я чув як в перерві між слуханнями, курячи одну за одною сигарету, Ігор голосно консультувався по телефону про варіанти мирової угоди з якимось Віктором Володимировичем, думаю та й зрозуміло, що з Медведчуком, це ще раз підтверджує, що план по зриву ігор в Маріуполі готувався ззовні, були задіяні колишні працівники КДБ! Які спочатку готували листи про загрози, а потім поїхали в Лозанну відстоювати цю позицію», - розповів президент федерації.

За його словами, «цей план футбольного сепаратизму» був зруйнований ФФУ і припинено рішенням Лозаннського суду.

«Футбольний сепаратизм не пройшов. Маріуполь – це Україна», - підсумував Журавльов.

Нагадаємо, «Динамо» отримало технічну поразку за неявку на матч чемпіонату Прем'єр-ліги з «Маріуполем».

14 листопада відбулося засідання Апеляційного комітету ФФУ, який прийняв рішення щодо долі матчу ФК «Маріуполь» - «Динамо».

У підсумку спершу Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України, а потім і Апеляційний комітет цієї ж організації прийняли рішення про покарання «Динамо» технічною поразкою (0:3).

Згодом «Динамо» подало до Лозаннського суду апеляцію по матчу з «Маріуполем».

Динамо» відмовлено в позові в повному обсязі.