Побитий Усиком Белью прокоментував перспективи українця в надважкій вазі



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Тоні Белью Твіттер

Британець впевнений в перемозі українця над американським чемпіоном Вайлдером

Колишній британський чемпіон світу з боксу в важкій вазі Тоні Белью прокоментував перспективи українця Олександра Усика в надважкій вазі. Він вважає, що той може побити всіх головних суперників окрім кількох.

«Усик – велика небезпека для всіх. Він дуже і дуже хороший боксер. Єдине, чого йому не вистачає – габарити та вага. Думаю, лише два хлопці будуть надто далеко: Тайсон Ф’юрі та Ентоні Джошуа. Думаю, Джошуа – ідеальна модель для боротьби з Усиком. Не думаю, що він надто великий для перемоги над Ф’юрі чи Джошуа. А от Діонтея Вайлдера він переміг би. Технічно він зробив би Вайлдера безпорадним. Сам Вайлдер розуміє це, тому не чіпатиме Усика», - передає слова Белью Boxing Scene.

У листопаді 2018 року Олександр Усик переміг Тоні Белью в бою в його рідному Манчестері. Британець переважав українця за суддівськими записами після семи раундів, але в восьмому Усик нокаутував суперника. Белью згодом оголосив про завершення кар’єри.