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    Поліція заарештувала експрезидента «Барселони»

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    Фото: As - Поліція заарештувала експрезидента «Барселони»
    Фото: As

    У «Барселоні» вже підтвердили, що обшуки і затримання пов'язані з діяльністю служби моніторингу соцмереж

    Колишній президент «Барселони» Хосеп Марія Бартомеу був заарештований у рамках обшуку, який проводився сьогодні, 1 березня, в офісах каталонського клубу. Зазначимо, що обшук пов'язаний зі скандалом із критикою гравців у соціальних мережах.

    Також були затримані генеральний директор Оскар Грау та права рука експрезидента Жауме Масферрер. За інформацією іспанських ЗМІ, всі арешти пов'язані зі звинуваченнями в корупції.

    У «Барселоні» вже підтвердили, що обшуки і затримання пов'язані з діяльністю служби моніторингу соціальних мереж. Клуб має намір співпрацювати з правоохоронними органами, щоб допомогти встановити всі факти, що стосуються розслідування.

    «Барселона висловлює свою глибоку повагу до існуючої судової процедури і принципу презумпції невинуватості осіб, порушених у цьому розслідуванні», – йдеться у заяві.

    Варто зазначити, що операція поліції пов'язана зі скандалом, який вибухнув в клубі в лютому 2020 року і отримав назву «Барсагейт». Компанія I3 Ventures створила ботоферму, яка вела підтримку Бартомеу в соцмережах і писала критичні записи на адресу футболістів, в тому числі й Ліонеля Мессі.

    Після цього скандалу деякі члени правління пішли у відставку.

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліонель Мессі ФК Барселона
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