  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Степаненко пропустить матчі з «Ромою» через травму коліна, – ЗМІ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У нинішньому сезоні півзахисник збірної України зіграв в 18 матчах&nbsp;&laquo;Шахтаря&raquo;&nbsp;і віддав одну результативну передачу - Степаненко пропустить матчі з «Ромою» через травму коліна, – ЗМІ
    У нинішньому сезоні півзахисник збірної України зіграв в 18 матчах «Шахтаря» і віддав одну результативну передачу

    Перший матч команда Луїша Каштру зіграє з «Ромою» 11 березня в Італії, після чого 18 березня прийме римлян в Києві

    Український півзахисник «Шахтаря» Тарас Степаненко пропустить обидва матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти Роми через серйозні проблеми з коліном. Про це повідомили в рамках шоу ТаТоТаке.

    У той же час нещодавно асистент головного тренера «Шахтаря» Вітор Северіно повідомляв, що у Степаненко несерйозна травма і він незабаром зможе повернутися на поле. Через пошкодження Тарас уже пропустив матч-відповідь «гірників» з «Маккабі» (1:0).

    Степаненко травмувався у грі з «Рухом (2:0) в Favbet Лізі 21 лютого. У нинішньому сезоні півзахисник збірної України зіграв в 18 матчах «Шахтаря» і віддав одну результативну передачу.

    Після 16 турів «Шахтар» займає друге місце в Favbet Лізі. Гірники на чотири пункти відстають від Динамо після вчорашньої поразки від «Зорі» (0:1).

    Перший матч команда Луїша Каштру зіграє з «Ромою» 11 березня в Італії, після чого 18 березня прийме римлян в Києві.

    Джерело: Sportarena.com

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Тарас Степаненко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies