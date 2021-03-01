Степаненко пропустить матчі з «Ромою» через травму коліна, – ЗМІ

У нинішньому сезоні півзахисник збірної України зіграв в 18 матчах «Шахтаря» і віддав одну результативну передачу

Перший матч команда Луїша Каштру зіграє з «Ромою» 11 березня в Італії, після чого 18 березня прийме римлян в Києві

Український півзахисник «Шахтаря» Тарас Степаненко пропустить обидва матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти Роми через серйозні проблеми з коліном. Про це повідомили в рамках шоу ТаТоТаке.

У той же час нещодавно асистент головного тренера «Шахтаря» Вітор Северіно повідомляв, що у Степаненко несерйозна травма і він незабаром зможе повернутися на поле. Через пошкодження Тарас уже пропустив матч-відповідь «гірників» з «Маккабі» (1:0).

Степаненко травмувався у грі з «Рухом (2:0) в Favbet Лізі 21 лютого. У нинішньому сезоні півзахисник збірної України зіграв в 18 матчах «Шахтаря» і віддав одну результативну передачу.

Після 16 турів «Шахтар» займає друге місце в Favbet Лізі. Гірники на чотири пункти відстають від Динамо після вчорашньої поразки від «Зорі» (0:1).

Перший матч команда Луїша Каштру зіграє з «Ромою» 11 березня в Італії, після чого 18 березня прийме римлян в Києві.

Джерело: Sportarena.com