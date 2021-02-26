У неділю буде складно потрапити на центральні станції київської підземки
Ввечері буде обмежено вхід на три станції столичного метро
У неділю, 28 лютого, у зв’язку із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Шахтар» (Донецьк) та «Зоря» (Луганськ) можливі деякі зміни в роботі столичної підземки. Про це інформує пресслужба КП «Київський метрополітен».
Початок гри о 17:00.
Так, після закінчення гри для належного та безпечного перевезення пасажирів можливе обмеження (не закриття) на вхід до станцій метро:
- «Олімпійська»,
- «Палац спорту»,
- «Площа Льва Толстого».
У метрополітені зазначили, що механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.
Київський метрополітен перепрошує за можливі незручності.
Нагадаємо, 25 лютого у зв’язку із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Шахтар» (Донецьк) та «Маккабі Тель-Авів» (Ізраїль) теж вносилися зміни у роботу столичного метрополітену.
До слова, 23 лютого на станції метро «Лук’янівська» розпочався ремонт усіх чотирьох ескалаторів. Він триватиме до січня 2022 року. У зв'язку з ремонтними роботами на станції в години пік спостерігаються натовпи людей.