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    У неділю буде складно потрапити на центральні станції київської підземки

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    Ввечері буде обмежено вхід на три станції столичного метро

    У неділю, 28 лютого, у зв’язку із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Шахтар» (Донецьк) та «Зоря» (Луганськ) можливі деякі зміни в роботі столичної підземки. Про це інформує пресслужба КП «Київський метрополітен».

    Початок гри о 17:00.

    Так, після закінчення гри для належного та безпечного перевезення пасажирів можливе обмеження (не закриття) на вхід до станцій метро:

    • «Олімпійська»,
    • «Палац спорту»,
    • «Площа Льва Толстого».

    У метрополітені зазначили, що механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

    Київський метрополітен перепрошує за можливі незручності.

    Нагадаємо, 25 лютого у зв’язку із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Шахтар» (Донецьк) та «Маккабі Тель-Авів» (Ізраїль) теж вносилися зміни у роботу столичного метрополітену.

    До слова, 23 лютого на станції метро «Лук’янівська» розпочався ремонт усіх чотирьох ескалаторів. Він триватиме до січня 2022 року. У зв'язку з ремонтними роботами на станції в години пік спостерігаються натовпи людей.

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Київ метро
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