У неділю буде складно потрапити на центральні станції київської підземки

Ввечері буде обмежено вхід на три станції столичного метро

У неділю, 28 лютого, у зв’язку із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Шахтар» (Донецьк) та «Зоря» (Луганськ) можливі деякі зміни в роботі столичної підземки. Про це інформує пресслужба КП «Київський метрополітен».

Початок гри о 17:00.

Так, після закінчення гри для належного та безпечного перевезення пасажирів можливе обмеження (не закриття) на вхід до станцій метро:

«Олімпійська»,

«Палац спорту»,

«Площа Льва Толстого».

У метрополітені зазначили, що механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

Київський метрополітен перепрошує за можливі незручності.

Нагадаємо, 25 лютого у зв’язку із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Шахтар» (Донецьк) та «Маккабі Тель-Авів» (Ізраїль) теж вносилися зміни у роботу столичного метрополітену.

До слова, 23 лютого на станції метро «Лук’янівська» розпочався ремонт усіх чотирьох ескалаторів. Він триватиме до січня 2022 року. У зв'язку з ремонтними роботами на станції в години пік спостерігаються натовпи людей.