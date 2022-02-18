«Ми знаємо, що таке радянське ярмо». Спікер польського Сенату виступив у Раді українською

«Вибачте, якщо робитиму помилки, але з пошани до вас спробую говорити українською», – сказав Гродський

Маршалок (спікер) Сенату Польщі Томаш Гродський, який приїхав до України з польською делегацією, виступив у Верховній Раді українською.

«Вибачте, якщо робитиму помилки, але з пошани до вас спробую говорити українською», – сказав він. Народні депутати вітали ці слова вставанням та оплесками.

Політик зазначив, що у нього немає українського коріння, уся його родина родом із Західної Польщі. Сам він живе в Щечині, де після війни оселилося багато українців.

«З ними разом протягом кількох поколінь ми побудували унікальне місто, сповнене духом свободи, приязні та толерантності, незважаючи на те, а можливо, завдяки тому, що ми не боялися шукати істину, знаючи як про славні, так і про темні сторінки нашої історії», – сказав спікер.

Гродський наголосив, що має багато друзів родом з України. «Але навіть якби їх не було, якби в мене не було жодних зв'язків з Україною, я все одно, будучи поляком, приїхав би сюди без вагань, керуючись моральним обов'язком підтримати друзів. Є таке прислів’я: "Друзі пізнаються в біді». Тому ми прибули сюди такою широкою делегацією», – сказав він.

Гродський зазначив, що до делегації увійшли представники різних політичних сил, які у Польщі часто ведуть між собою гострі суперечки, але у прояві підтримки та солідарності з українським народом «повністю єдині».

«Ми прекрасно знаємо, що означає поневолення народу і совєтське ярмо, від якого ми визволилися 30 років тому. Ми розуміємо, як мало який народ, що означає бути позбавленим суверенітету, і навіть – у найтемніші роки нашої історії – всієї території, розділеної загарбниками», – сказав Гродський.

Він пообіцяв українцям від свого імені, імені делегації та всього польського народу, що Польща зробить усе можливе, аби ніхто не наважився порушувати суверенітет, територіальну цілісність та право України на самовизначення.