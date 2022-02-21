Польща ініціювала терміновий саміт ЄС та нові санкції проти Росії

Польща вважає, що за акт агресії проти України має бути однозначна відповідь у вигляді негайних санкцій

Глава польського уряду назвав рішення Путіна про визнання самопроголошених «республік» остаточною відмовою від діалогу

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав визнання Росією незалежності терористичних «ЛНР» та «ДНР» актом агресії проти України та закликав терміново провести саміт ЄС та запровадити санкції проти РФ.

«Рішення про визнання самопроголошених «республік» є остаточною відмовою від діалогу та кричущим порушенням міжнародного права. Це акт агресії проти України, за яким має бути однозначна відповідь у вигляді негайних санкцій», – написав Моравецький у Twitter.

«Я закликаю скликати термінове засідання Європейського Союзу щодо цього питання», – додав глава польського уряду.

Сьогодні Bloomberg повідомив про санкції Євросоюзу у разі визнання Росією незалежності «ДНР» та «ЛНР».

До цього лідери ЄС назвали дії Путіна кричущим порушення.

Нагадаємо, ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін після засідання Ради Безпеки РФ виступив із зверненням, у фіналі якого повідомив, що прийняв рішення про визнання «ЛДНР».

Невдовзі російський диктатор та ватажки окупаційних утворень підписали відповідні документи.

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