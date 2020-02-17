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    Іґор Йовічевіч: В 2003 році в «Карпатах» говорили російською - в 2010 все змінилося

    • Розсилка
    Зі Львовом у душі - Іґор Йовічевіч: В 2003 році в «Карпатах» говорили російською - в 2010 все змінилося
    Зі Львовом у душі
    Газета.юа

    Хорватський тренер Іґор Йовічевіч розповів, як і чому полюбив Україну

    Минулого тижня у Києві гостювала команда загребського «Динамо», де нині працює Іґор Йовічевіч, з яким фанати львівських «Карпат» пов’язують останні «теплі» деньки в історії клубу.

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    Фахівець став гостем YouTube-шоу лева української спортивної журналістики Романа Бебеха. У великому інтерв’ю Йовічевіч розповів, як і чому полюбив Україну, як вивчав українську, чому Ін’єста не підійшов команді київського «Динамо», чи були варіант працевлаштування в Україні після звільення у Львові: а також як хорватські футболісти завойовують футбольну Європу

    «В першу чергу – подобається мова. Бо шаную вас і місто, де жив. Люблю Львів. Взагалі, моя сім’я і я – ми любимо Україну. Львів нагадує мені Загреб. Я одразу закохався. З 2003 року, коли грав за «Карпати». Спочатку не знав мови – розмовляв російської. Як і більшість команди. Але коли знову прийшов до «Карпат» 2010 року – тоді побачив різницю у мові. Це мене зацікавило – я почав читати книжки українською. Діти пішли до школи – так ми разом вивчали українську», - розповів свою історію про Україну тренер Роману Бебеху.

    Інтерв'ю Ігора Йовічевіча
    Автор: Бомбардир

    Джерело: Главком СПОРТ

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Карпати ФК Динамо (Загреб) Іґор Йовічевіч
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