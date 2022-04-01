Помер легендарний капітан київського «Динамо»

Турянчик був кумиром мільйонів

Футболіст провів більше 300 матчів за біло-синіх, забивши 12 голів

Помер Василь Турянчик – легендарний ексфутболіст київського «Динамо», який вписав золотими літерами своє ім'я в історію команд. Знаменитий захисник біло-синіх пішов з життя в 86 років. Сумну звістку повідомили на офіційному сайті столичного клубу.

Про причину смерті легенди «Динамо» не повідомляється.

Зазначимо, що Василь Юрійович був представником плеяди вихованців закарпатського футболу, які зробили собі ім'я у футболці київського гранда.

Турянчик чотири рази ставав чемпіоном СРСР, в тому числі вперше в історії команди в 1961, двічі володар Кубка країни.

Він – учасник першого єврокубкового матчу «Динамо» проти «Колрейна» в 1965-му.

У 1965-1969 роках Турянчик виводив свій клуб на поле з капітанською пов'язкою.

За біло-синіх він провів більше 300 матчів, забивши 12 голів. До речі, саме забитий 11 жовтня 1961 року в Москві у ворота «Торпедо» Турянчиком гол приніс «Динамо» нічию, яка відкрила дорогу до першого для київського клубу завоювання золотих медалей чемпіонів СРСР.

До слова, під керівництвом легендарного тренера Віктора Маслова Турянчик, який раніше грав на позиції центрального захисника, був переведений на позицію опорного півзахисника, ставши одним з перших у світі висококласних гравців з подібним амплуа.

Турянчик, кажуть футбольні експерти, був «мотором і мозковим центром команди, зразком стійкості та вольових якостей, справжнім кумиром київських любителів футболу».

Після завершення кар'єри футболіста Турянчик, який не любив суєти великих міст, повернувся до рідного Закарпаття. Тренував дорослі й дитячі команди Ужгорода, Іршави, Мукачева. Саме в цьому місті він жив останні роки, лише зрідка навідуючись до Києва.

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