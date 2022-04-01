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    Події в Україні

    Що сталося на Львівщині: вибух був, але це не обстріл

    Роботу газовиків сприйняли за вибух - Що сталося на Львівщині: вибух був, але це не обстріл
    Роботу газовиків сприйняли за вибух
    фото з відкритих джерел

    При повітряній тривозі стався викид газу

    Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький зазначив, що одному з населених пунктів Львівської області працівники газодобувної вежі здійснили контрольований викид суміжних газів. Жителі сприйняли його за вибух ракети, оскільки викид стався під час повітряної тривоги. Про це він написав у Telegram.

    Під час скидання суміжних газів було чути звук, схожий на вибух. Також сталося часткове загоряння.

    Ці події співпали з повідомленням про повітряну тривогу.

    «Загроз із повітря на Львівщині зараз нема. З працівниками вишки провели профілактичну бесіду», – додав очільник ОВА.

    Нагадаємо, увечері 31 березня на Львівщині чули вибух під час повітряної тривоги.

    Інформація про ракетний обстріл на Львівщині не підтвердилася.

    Нагадаємо, раніше голова Львівщини закликав не займатися «блогерством» та нагадав про кримінальну відповідальність.

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    Теги: вибух росія окупанти Львівщина війна Україна повітря окупація #stoprussia
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    Що сталося на Львівщині: вибух був, але це не обстріл