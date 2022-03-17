Ексгравець «Динамо» Ващук із сім’єю 15 днів провів у підвалі без їжі та світла

Відомий футболіст опинився у пастці російських окупантів

Колишній гравець футбольного клубу «Динамо» та збірної України Владислав Ващук провів 15 днів у підвалі будинку в Гостомелі, рятуючись із сином та дочкою від обстрілів російських загарбників. Про це 47-річний футболіст розповів у інтерв'ю FanDay.

«Ще першого дня забрав дітей, але не встиг поїхати – вертольоти налетіли. Від мене неподалік аеродром «Антонов». Думав, перечекаю та поїду. Їжі було на три доби, а чекати довелося 15 днів. Поки три дні була електрика, було більш-менш. За три дні до виїзду зник газ, довелося готувати на багатті», - поділився Ващук.

Донька Владислава з мамою та бабусею поїхали до Львова, спортсмен із сином залишився під Києвом у брата, у Білогородці. Наразі в районі проживання спортсмена гримлять глухі вибухи. «Для мене це – тихо», – ділиться враженнями футболіст.

Нагадаємо, 80-річний композитор Ігор Поклад впродовж двох тижнів перебував у пастці російських окупантів: він мусив перебувати у підвалі будинку в Ворзелі без води, світла та зв’язку.