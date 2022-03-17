  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Ексгравець «Динамо» Ващук із сім’єю 15 днів провів у підвалі без їжі та світла

    Владислав Ващук розповів, як із сім'ю ховався від обстрілів - Ексгравець «Динамо» Ващук із сім’єю 15 днів провів у підвалі без їжі та світла
    Владислав Ващук розповів, як із сім'ю ховався від обстрілів

    Відомий футболіст опинився у пастці російських окупантів

    Колишній гравець футбольного клубу «Динамо» та збірної України Владислав Ващук провів 15 днів у підвалі будинку в Гостомелі, рятуючись із сином та дочкою від обстрілів російських загарбників. Про це 47-річний футболіст розповів у інтерв'ю FanDay.

    «Ще першого дня забрав дітей, але не встиг поїхати – вертольоти налетіли. Від мене неподалік аеродром «Антонов». Думав, перечекаю та поїду. Їжі було на три доби, а чекати довелося 15 днів. Поки три дні була електрика, було більш-менш. За три дні до виїзду зник газ, довелося готувати на багатті», - поділився Ващук.

    Донька Владислава з мамою та бабусею поїхали до Львова, спортсмен із сином залишився під Києвом у брата, у Білогородці. Наразі в районі проживання спортсмена гримлять глухі вибухи. «Для мене це – тихо», – ділиться враженнями футболіст.

    Нагадаємо, 80-річний композитор Ігор Поклад впродовж двох тижнів перебував у пастці російських окупантів: він мусив перебувати у підвалі будинку в Ворзелі без води, світла та зв’язку.

    Теги: окупанти НОВИНИ ФУТБОЛУ війна Київщина Владислав Ващук #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ексгравець «Динамо» Ващук із сім’єю 15 днів провів у підвалі без їжі та світла