США закликали громадян негайно залишити Україну та Росію

Держдепартамент США закликав громадян країни негайно залишити Україну та Росію через загрозу незаконних затримань російськими силовиками. Про це заявив речник відомства Нед Прайс на брифінгу.

«Держдепартамент закликає будь-якого громадянина США в Україні або Росії негайно виїхати», – заявив Прайс.

Він розповів, що Держдепартамент «бачив повідомлення про те, що російські військові виділяли та затримували громадян США в Україні, а також під час евакуації через окуповану Росією територію або до РФ чи Білорусі».

The State Department is urging any U.S. citizen in Ukraine or Russia to "depart immediately."



"In recent weeks we have seen reports that Russian security officials have singled out and detained U.S. citizens in Ukraine and in Russia," spokesperson Ned Price says. pic.twitter.com/JuidgQlbU9