США закликали громадян негайно залишити Україну та Росію

Зафіксовані випадки затримання американських громадян російськими окупантами

Держдепартамент США закликав громадян країни негайно залишити Україну та Росію через загрозу незаконних затримань російськими силовиками. Про це заявив речник відомства Нед Прайс на брифінгу.

«Держдепартамент закликає будь-якого громадянина США в Україні або Росії негайно виїхати», – заявив Прайс.

Він розповів, що Держдепартамент «бачив повідомлення про те, що російські військові виділяли та затримували громадян США в Україні, а також під час евакуації через окуповану Росією територію або до РФ чи Білорусі».

The State Department is urging any U.S. citizen in Ukraine or Russia to "depart immediately."



"In recent weeks we have seen reports that Russian security officials have singled out and detained U.S. citizens in Ukraine and in Russia," spokesperson Ned Price says. pic.twitter.com/JuidgQlbU9 — CBS News (@CBSNews) March 31, 2022

Нагадаємо, голова Агентства внутрішньої безпеки Польщі передав в МЗС країни список із 45 осіб, які працюють у посольстві Росії в Варшаві.

А 18 березня інша країна Євросоюзу, Болгарія, оголосила персонами нон грата десять російських дипломатів.

Перед тим росіян з дипломатичними паспортами вигнала зі своєї території і Словаччина.

Крім того, дипломатам з Росії заборонили вхід до Європарламенту.

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