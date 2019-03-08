Порошенко відзначив державною нагородою спортсменку, якій ще у 1960-му вручав Орден Леніна Хрущов



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Віра Крепкіна отримає Орден княгині Ольги ІІ ступеня KP.UA

Поміж інших лауреатів до Міжнародного жіночого дня Президент відзначив й чимало спортсменів

Президент України Петро Порошенко не зраджує усталеній багатьма поколіннями державних мужів традиції і продовжує вручати державні нагороди на честь розмаїтих свят. Навіть якщо ці свята сприймаються в суспільстві не дуже однозначно. Ось і сьогодні, 8 березня 2019 року Петро Олексійович підписав Указ №58/2019 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Міжнародного жіночого дня».

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Поміж інших достойниць нагороди отримають і відомі спортсменки.

Найвищої відзнаки - Ордена «За заслуги» І ступеня - удостоїлася чемпіонка та призерка Олімпійських ігор, дворазова чемпіонка світа та Європи з кульової стрільби Олена Костевич.

Орденами княгині Ольги ІІ ступеня Президент нагородив срібну призерку Олімпіади-2000 зі стрільби з лука, а нині тренера Спортивного комітету Державної прикордонної служби Наталію Бурдейну. Таку ж нагороду отримала і 91-річна олімпійська чемпіонка Рима-1960 зі стрибків у довжину Віра Крепкіна. Цікаво, що в 1960-му Орденом Леніна Віру Самуїлівну нагороджував тодішній перший секретар ЦК КПСС Микита Хрущов.

Орден княгині Ольги ІІІ ступеня отримає чинна чемпіонка європи в бігу на 800 метрів Наталія Прищепа, а також старший тренер-викладач київської спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву № 16 Ірина Пустовойт, яка виховала легкоатлеток Юлію Левченко та Ірину Геращенко.

Шістьма новими членкинями поповнилася номінація «Заслужений представник фізичної культури і спорту України». То - завідувач кафедри Національного університету фізичного виховання і спорту України Києва Олена Андреєва; директор спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву №1 зі спортивної гімнастики департаменту Івано-Франківської міської ради Людмила Голіневич; майстриня кульової стрільби Леся Леськів, яка представляє національну збірну України на найвищому міжнародному рівні майже 30 років; заступник директора Волинської обласної дитячо-юнацької спортивної школи інвалідів Оксана Рожок; тренер-викладач комунального закладу Дніпровської дитячо-юнацька спортивна школа №1 марія Царикова; тренер-викладач комунальної установи Тернопільської обласної ради «Тернопільська обласна школа вищої спортивної майстерності» Вікторія Шаймарданова.