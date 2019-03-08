Порошенко назвав терміни проведення аудиту «Укроборонпрому»



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Тендер на визначення аудитора може бути проведений у термін до двох місяців

Уряд та РНБО мають якнайшвидше розпочати підбір аудитора для «Укроборонпрому», заявив президент

Президент Петро Порошенко в інтерв’ю українським телеканалам наголосив, що зробить усе можливе, щоб міжнародний аудит концерну «Укроборонпром» розпочався якомога швидше.

«Я буду докладати максимум зусиль, щоб він розпочався як найскоріше. Зараз уряд разом з РНБО мають розпочати процедуру підбору аудитора. Це має бути репутабельна міжнародна компанія з відповідним рівнем довіри. Ще раз наголошую, що це є і в нашому Стратегічному оборонному бюлетені і в законі про національну безпеку. Це є ті плани, які ми планували заздалегідь, і пов’язано це з нашою інтеграцією в НАТО», - наголосив президент.

Він припустив, що тендер на визначення аудитора може бути до двох місяців, а сам «аудит має бути завершений в цьому році».

«Крім аудиту, там має бути ревізія. І ревізію мають проводити наші правоохоронні органи. І ревізію має проводити наша аудиторська служба, яка проаналізує контракти, яка буде мати доступ, в тому числі і до таємних документів, і яка матиме можливість у випадку знайдених порушень точно їх усунити і проінформовати про це суспільство», - зазначив Порошенко.

Говорячи про відкритість аудиту президент додав, що якщо аудит буде проведений міжнародною компанією, то аудит буде оприлюднений.

«І це будуть незалежні висновки. Незалежність гарантується іменем компанії. Було б дуже добре, якщо б це була одна з компаній Великої четвірки чи Великої п’ятірки (найбільші у світі компанії, які надають аудиторські і консалтингові послуги – ред.), яка має бездоганну репутацію. Ми це робимо для укріплення довіри», - додав глава держави.

«Ми побудували армію, вона входить в десятку найсильніших та найефективніших армій Європи, хоча військовий бюджет України далеко за межами першої двадцятки. Це означає, що кожна копійка, яка сьогодні витрачається, витрачається з не меншою ефективністю ніж в країнах Європи», - додав Порошенко.

При цьому він підкреслив важливість принципу «нульової толерантності до корупції».

Також президент заявив, що щодо «Укроборонпрому» відкрито 480 кримінальних проваджень.

Як відомо, президент Петро Порошенко на засіданні РНБО, присвяченому реформуванню ДК «Укроборонпром», заявив, що Україна ініціює міжнародний аудит «Укроборонпрому».

Також під час засідання РНБО генпрокурор Юрій Луценко запропонував нову схему доставки військових деталей з РФ.

Нагадаємо, що 6 березня керівнику компанії, яка фігурує в розслідування щодо розкрадань в оборонному секторі України, було оголошено підозру в ухиленні від сплати податків.

4 березня чинного та колишнього директорів ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт», що входить до складу державного концерну «Укроборонпром», затримали за підозрою у розтраті 2,225 млн доларів. За інформацією НАБУ, також затримано ще трьох колишніх посадовців держпідприємства.

Як повідомлялося, напередодні НАБУ затримало колишнього директора «Укрспецекспорту» і ще чотирьох чиновників за підозрою в розтраті 55 мільйонів гривень.

Порошенко вимагає термінового розслідування оприлюднених фактів про нібито зловживання в «оборонці».

Зазначимо, що 5 березня Національне антикорупційне бюро після випуску нової серії розслідування журналістів за схемами в оборонному комплексі відкрило ще одну справу за кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України.

Напередодні фігурант журналістського розслідування Ігор Гладковський заявив, що назве «справжніх авторів фейку від Вihus» у наступному випуску відеоблогу.