Порошенко нагородив депутата Чорновол орденом



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Депутата нагороджено орденом за мужність ІІІ ступеня

Президент України Петро Порошенко нагородив орденом за мужність ІІІ ступеня депутата Верховної Ради від Народного фронту Тетяну Чорновол. Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

Разом з нею цим орденом були нагороджені:

Галина Рудяк, інспектор прикордонної служби – технік групи відділення прикордонної служби «Красна Талівка» Луганського прикордонного загону;

Марина Серьогіна, солдат;

Олена Тодер, начальник медичного пункту механізованого батальйону 14 окремої механізованої бригади оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних сил України.

Відзначення нагородами було здійсненого з нагоди Міжнародного жіночого дня, сказано на сайті глави держави.

Раніше стало відомо, що президент, Верховний головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко нагородив представниць силових структур, які брали участь у відсічі агресії на сході України.