Децентралізація та «щеплення від сказу» для популістів. Про що говорили посадовці на Раді регіонального розвитку у Вінниці



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7 березня у Вінниці урядовці, нардепи, представники місцевої влади та громад обговорили реформу децентралізації та її подальший етап.

Говорили про стан країни в 2014 році, про супротив політиків щодо розвитку місцевого самоврядування, результати досягнень за останні чотири роки та плани на майбутнє. У своїх виступах згадували супротив реформі і фейкові заяви популістів, який Володимир Борисович назвав «не щепленими».

«Я за роки у владі не раз стикався з викликами щодо захисту реформи місцевого самоврядування. Час від часу знаходився хтось, в кого починають тремтіти руки і він хоче щось зламати, змінити і централізувати. Тому для нас важливий новий етап проведення децентралізації – захист через закріплення фундаментальних прав в Конституції. Я точно знаю, що в нас є і політична воля, і стійкість поглядів. І Президент Порошенко і я як прем’єр-міністр і наша коаліція і наш Уряд сприймають ці реформи як власні. Ми ніколи не відступимо, щоб їх продовжити і вдосконалювати», - сказав у вступному слові Володимир Гройсман.

Очільник уряду Володимир Гройсман

Валерій Коровій презентував проекти, реалізовані на Вінниччині протягом 2018 року та Перспективний план на 2019 – 2021 роки. Серед усього, похвалився обласною системою екстреної медичної допомоги, при створенні якої мали супротив місцевих політиків, а в результаті вона визнана найкращою.

«В нас був шалений супротив розвитку оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги. Ми в цьому році з Нью-Йорку отримали «золотий приз» за нашу програму, як найкращий проект. Це одна з кращих систем екстреної медичної допомоги. До речі, в цьому році по експерименту розраховуємо отримати 103 автомобілі екстреної допомоги».

«Це 103 машини від Америки?», - перепитав жартома В. Гройсман, почувши за відзнаку з Нью-Йорка.

«Ні. Від українського Уряду!», - відповів В. Коровій.

«В цьому році ми придбаємо 450 машин. Я вам по медицині можу сказати, це єдина система. Просто, я сказав за цих політиків, які на телебаченні говорять неправду, що вони не отримали в свій час щеплення від сказу. Ми почали змінювати всю систему охорони здоров’я. Спочатку на первинному рівні. Зараз дійдемо до вторинного рівня. Пілотуємо 6 регіонів на вторинці – нові обладнання, нові сертифікації, нові машини і так далі», - зазначає прем’єр-міністр.

«857 сімейних лікарів Вінницької області отримують заробітну плату більше 16 тисяч гривень», - додає В. Коровій.

«Але це не подачка. Це не тимчасова доплата. Це звітна система. Ми, змінюючи систему, формуємо нові можливості», - уточнює В. Гройсман.

Голова Вінницької ОДА Валерій Коровій

Масштабні проекти, які будуть реалізовувати у Вінниці, презентував міський голова Сергій Моргунов.

«Ще у 2007 році Володимир Борисович, коли був міським головою, проявив ініціативу щодо резервування території для Вінницького індустріального парку. І в 2015 році ця ділянка була включена в загальний державний реєстр. Для розвитку цієї території в цьому році ми передбачили 53 млн грн для розвитку інфраструктури. В тому числі для будівництва мережі водопроводу і водовідведення, і вже розпочали роботи. Наступний етап – це електропостачання. В нас є певні виклики, але ми будемо рухатись в цьому напрямку. Також будемо будувати тут автомобільні дороги. Таким чином, Вінницький індустріальний парк повинен стати привабливим та вигідним майданчиком для розміщення підприємств вітчизняними та іноземними інвесторами».

Не менш важливим для нарощення потенціалу економіки міста є проект з реконструкції приміщень для розміщення Вінницького інноваційно-технологічного парку. Це в першу чергу створення нових можливостей для молодих людей,розвитку ІТ-технологій, малого бізнесу, створення дитячоїІТ-школі. У нас буде перший в Україні муніципальний інноваційно-технологічний парк, і він буде спрямований на підсилення існуючих та створення нових високотехнологічних і креативних індустрій у Вінниці, – повідомив Сергій Моргунов.

Мер Вінниці Сергій Моргунов

На завершення свого виступу віце-прем’єр міністр Геннадій Зубко подякував Вінниччині за позитивний рух.

«От ви бачите, скільки в нас з Вінниці працює в Уряді людей - прем’єр-міністр, Степан Кубів, який приїжджає на Вінниччину часто. Думаю, що сьогодні це дійсно той діамант, який є в середині країни і буде ще багато років показувати приклад, як розвивати державу», - сказав Геннадій Зубко.

Гройсман у заключному слові віджартувався щодо вінничан у владі.

«Це ж треба вміти так зробити, щоб більшість у владі була із львів’ян, а вся країна говорила, що вони вінничани. Голова верховної ради Андрій Парубій – львів’янин. Заступник голови Ради – львів’янин. Перший віце-прем’єр-міністр – тернополянин, але зі Львову», - сказав Гройсман і зірвав овації залу.

Джерело: vinnitsa.info