Відома українська легкоатлетка вдруге вийшла заміж (фото)



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Христина Стуй сподівається проявити себе на Олімпіаді-2020 Instagram Христини Стуй

Зараз Христина Стуй є найкращою спринтеркою країни

Бронзова призерка Олімпіади-2012 у легкоатлетичній естафеті 4х100 метрів Христина Стуй 6 березня вийшла заміж. Це вже другий шлюб легкоатлетки.

Обранцем титулованої прикарпатки став Рінат Серенко, засновник бігової спільноти «PLAY OUTSIDE CREW».

Христина Стуй зі своїм коханим Рінатом. Фото з Instagram Христини Стуй

Окрім олімпійської медалі, 31-річна уродженка села Угринів Тисменецького району на Івано-Франківщині вигравала в тій же естафеті бронзу чемпіонату світу-2011 і двічі була срібною призеркою європейських першостей - у бігу на 200 м в Гельсинкі-2012 і естафеті 4х400 м у Цюриху-2014.

Недавній чемпіонат Європи у закритому приміщенні 31-річна Христина Стуй пропустила через травму.