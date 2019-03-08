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    Відома українська легкоатлетка вдруге вийшла заміж (фото)

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    Христина Стуй сподівається проявити себе на Олімпіаді-2020 - Відома українська легкоатлетка вдруге вийшла заміж (фото)
    Христина Стуй сподівається проявити себе на Олімпіаді-2020
    Instagram Христини Стуй

    Зараз Христина Стуй є найкращою спринтеркою країни

    Бронзова призерка Олімпіади-2012 у легкоатлетичній естафеті 4х100 метрів Христина Стуй 6 березня вийшла заміж. Це вже другий шлюб легкоатлетки.

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    Христина Стуй зі своїм коханим Рінатом. Фото з Instagram Христини Стуй

    Окрім олімпійської медалі, 31-річна уродженка села Угринів Тисменецького району на Івано-Франківщині вигравала в тій же естафеті бронзу чемпіонату світу-2011 і двічі була срібною призеркою європейських першостей - у бігу на 200 м в Гельсинкі-2012 і естафеті 4х400 м у Цюриху-2014.

    Недавній чемпіонат Європи у закритому приміщенні 31-річна Христина Стуй пропустила через травму.

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    Олімпійські ігри (Олімпіада) легка атлетика Олімпіада-2020 Христина Стуй
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